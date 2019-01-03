瑪利諾神父宿舍擬挖空加建住宅　規劃署不反對　城規會或通過

逾80年歷史的一級歷史建築赤柱瑪利諾神父宿舍，新業主早前向城規會申請改劃，將現址為「政府、機構或社區」用地改劃為「住宅丙類」或「其他指定用途」註明的「住宅發展並保存歷史建築物」地帶，並擬挖空部份現有建築，於宿舍加建住宅。 城市規劃委員會明日（4日）將審議其申請。規劃署不反對將相關地帶改劃為後者用途，料申請將很大機會獲通過。

現為一級歷史建築的瑪利諾神父宿舍，新業主近日向城規會申請改劃作住宅用途。（厄瑪烏靈修網絡網站圖片）

根據新業主早前向城規會遞交的文件，業主擬在西面斜坡興建兩座新大樓，同時，亦會於現時建築物挖空部份，向外擴建別墅。因此，原有大宅外牆將有一定程度改建，建築組件亦會被拆卸，合共提供8個住宅單位。

署方反對改為「住宅（丙類）2」用途

規劃署指出，根據其申請要求，宿舍的現有外觀大部份仍可獲保留。同時，業主亦會舉辦活動，開放予公眾參觀。該署亦認為，加建住宅的樓面面積，可平衡現存的歷史建築。

然而，若將地帶改劃為「住宅（丙類）2」，業主無須得到規劃准許，便能改為住屋用途。署方認為，屆時將不能確保宿舍可獲保留。然而，在「其他指定用途」註明的「住宅發展並保存歷史建築物」用途下，地帶若日後要作其他改動，除非屬於「經常准許用途」（always permitted），否則同樣要經先城規會核准。因此，署方反對將地帶改劃為「住宅（丙類）2」，但不反對改為後者用途。

可維持宿舍的結構及建築完整性

古物古蹟辦事處指出，政府認同經濟收益可鼓勵私人業主自行保育歷史建築，同時，若將現址改為「其他指定用途」註明的「住宅發展並保存歷史建築物」地帶，其方案不單可顯示歷史建築物的價值，並有機制管理和監督日後可能影響宿舍的發展。

古蹟辦認為，申請可維持宿舍的結構及建築完整性，新建大樓高度亦不會遠出現有宿舍，對景觀不會構成影響。處方又指，自宿舍於1935年建成後，一直未有開放予公眾。不過，現時業主計劃舉辦半年一度的導賞團，並擬設立展覽，公眾可觀賞宿舍的歷史，有助恢復宿舍與社區的連結。

收到逾200份反對意見

是次申請中，城規會分別接獲16個及220個支持及反對意見。反對意見指出，現時赤柱缺乏「政府、機構或社區」用地，瑪利諾神父宿舍亦從未用作住宅用途，批評申請只欲發展私人豪宅，而非作古蹟保育。同時，亦有反對意見認為，神父宿舍作為一級歷史建築，不應有任何損害或改動。

+ 6 + 5 + 4

瑪利諾神父宿舍位於香港赤柱赤柱村道44號，古諮會在2009年3月建議列為一級歷史建築， 惟當時受到業主反對，最終於2016年12月8日確定評級。