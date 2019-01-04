資科辦稱年底將推出城市儀表板功能　顯示道路情況等實時數據

政府資訊科技總監辦公室昨日（3日）公布，逾80個政府部門計劃開放數據，包含交通、地理、氣象等，並在「資料一綫通」網站開放供公眾瀏覽及使用，首年開放新數據集逾650個。 政府資訊科技總監林偉喬於港台節目《千禧年代》表示，將推出城市儀表板功能，地圖顯示如道路情況等等的實時數據，料今年底推出；他又指，資科辦會將市民和公眾，對於開放哪些數據的意見，轉交予部門。

政府資訊科技總監辦公室昨（3日）公布，超過80個政府部門已計劃開放數據。（資料圖片/陳嘉慧攝）

政府資訊科技總監林偉喬出席電台節目時表示，開放數據的目標是為了提供原材料，讓發展商發展軟件，如交通資訊等，推動智慧城市發展。他稱，過去將文件、數據上載到互聯網，主要都是人讀格式（如 .pdf檔），指電腦本身難以閱讀及分析；而是次公布將開放的數據都將採用機讀格式，讓電腦都可以閱讀。

林偉喬又提到，雖然市民不能直接了解是次的公開數據，但軟件開發商可以使用數據開放軟件，令市民受惠。他又提到，未來將會推出在「資料一線通」網頁上推出城市儀表板功能，令地圖顯示如道路情況等等的實時數據。包括「邊度塞車…泊車邊度有空位等等，或者天氣情況」， 冀可以令市民更容易了解有關資訊；他預料今年底將會推出有關的功能。

過去一直有聲音批評政府開放數據情況並不理想；林偉喬承認，香港的數據開放確比其他地方慢，他指過去有部分數據以人讀格式（.pdf檔）公開，而去年亦開始已將.pdf檔轉為EXCEL（.exl檔）公開，但開放程度仍然不足。他希望，未來廳夠做到與其他地方開放數據的步伐一致。他又指，資科辦會將市民和公眾，對於開放哪些數據的意見，轉交予部門。