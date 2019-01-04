【開放數據】開發者批評政府數據有錯不實用　資科辦：難一步登天

政府資訊科技總監辦公室昨日（3日）公布，逾80個政府部門計劃開放數據，當中包括交通、地理、氣象等，並在「資料一綫通」網站開放供公眾瀏覽及使用，首年開放新數據集逾650個。 然而有開發者批評，政府開放的資料並不實用；更有說法指政府的資料出現嚴重錯誤及有漏洞。資科辦於港台節目《千禧年代》回應指，政府對有公眾利益的數據一直持開放態度，而是次開放數據僅是第一步，相信可以滿足到開發者部分的要求。

有程式開發者批評，政府開放的數據並不實用。（資料圖片）

手機應用程式開發者李先生致電到電台節目批評，過去政府開放的數據不太實用。例如公開演講辭對開發者而言並沒有用處；又例如政府用於定位的方格網系統，採用的是 HK1980格式而非國際通用的WGS84格式，開發者要另外找換算工具才能使用相關數據等等。

政府資訊科技總監林偉喬回應指，政府難以一步登天，開放數據僅是第一步，相信可以滿足到部分的要求；又指市民若有任何的意見，資科辦會將意見歸納提交到督促部門處理。

應用程式PokeGuide的開發者許沛然亦致電至電台節目，他首先認同「資料一線通」的確提供到有用的資料，未來數據以機讀格式發布亦是好事，直言「係好嘅starting point（開始）」。然而，他指有部份資料並不正確，他特別是部分的小巴站、巴士站位置錯誤。希望政府未來在開放數據時確保資料正確，以及保持對程式開發者友善的態度。

被問到現時開放數據的不足，許沛然指出政府欠缺巴士數據依然是一個很大的漏洞；又笑言現時「過海要開足兩隻app」，才能知道實時過海巴士交通情況，希望政府可以加快步伐，盡快公開巴士交通數據。他又提到，天文台一直未有公開天氣預測的數據，希望政府開放有關數據，讓市民可在應用程式上清楚「未來幾個鐘目的地會唔會落雨」。

林偉喬回應指，收到很多的意見，指政府對有公眾利益的數據一直持開放態度。對於巴士數據方面，他指運房局及運輸署已向巴士公司討論細節，希望可盡快落實；運輸署亦承諾會將數據加入是次開放數據的計劃內。