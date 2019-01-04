7個岩洞項目已開展　有報道指料再發展多5岩洞　政府將就用途諮詢

本港山多，發展岩洞可騰出市區土地作其他用途，土木工程拓展署早年就岩洞發展進行研究，並推出七個岩洞發展項目，其中最大型的工程—搬遷沙田污水處理廠入岩洞，料於今年初開展第一階段工程，預計可騰出28公頃市區用地。 有報道指，政府打算再於《岩洞總綱圖》中選5個岩洞發展，將就岩洞用途諮詢業界。

本港岩洞發展先例之一是赤柱污水處理廠，當局指其建造及日常運作不會對鄰近居民構成影響。（資料圖片／發展局局長網誌）

土木工程拓展署2017年底公布的《岩洞總綱圖》，列出全港共48個岩洞區適合發展，政府亦正推展將6個政府設施搬入岩洞，包括沙田污水處理廠、西貢污水處理廠、深井污水處理廠、荃灣二號食水配水庫、鑽石山食水及海水配水庫及油塘食水及海水配水庫；連同《2018至19年度基本工程儲備基金整體撥款》中，當局研究將搬遷九龍灣工務中央試驗所往岩洞的建議，共有七個岩洞發展項目正進行中。

據《明報》報道指出，政府預計會再從《岩洞總綱圖》中選出5個有潛力的岩洞區發展，目標是10年後能提供一批岩洞土地予業界及政府使用，當局將就岩洞用途諮詢業界，亦可望吸引私人企業共同參與，以減政府的開發成本，不過仍需檢視技術要求，暫未知新商業模式是否可行。

其中6個岩洞發展項目料可釋出市區用地。（土地供應專責小組文件）

搬污水廠騰出28公頃土地 造價逾20億元

七個項目當中，最大規模的工程是將沙田污水處理廠搬遷入岩洞，項目於上年10月獲立法會財委會通過20.7億元的撥款，將於今年初開展首階段工程，內容包括地盤平整、建造緩減天然山坡山泥傾瀉風險的措施、重建車路等。岩洞污水廠預計於2030年可投入服務，可騰出28公頃市區用地。

沙田污水處理廠正準備遷往城門河彼岸女婆山的擬建岩洞內。（資料圖片）

土地小組：發展岩洞成本高 但對環境影響較少

土地供應專責小組的文件提到，「岩洞發展可能是最昂貴的土地發展方案（較近岸填海的成本可高出幾倍）」，推展亦需時。以搬遷沙田污水處理廠往岩洞為例，發展岩洞工程連同相關基建工程的成本粗略估算為每平方米208,000元。若只計算岩洞工程，發展成本粗略估算為每平方米77,000元。

土地小組的公眾諮詢結果顯示，屬中長期選項的岩洞發展是小組建議政府優先發展的8個選項之一，有43%參與問卷調查的市民及66%接受電話調查的人支持發展岩洞。

小組認為利用岩洞及地下空間對環境及社區影響較少，形容是「一石二鳥」除了可空間容納一些無須設於地面或不受地區歡迎甚至厭惡性的設施，例如維修站、污水處理廠以至靈灰安置所外，同時騰出珍貴地面土地用作房屋發展或滿足其他社區設施的訴求。