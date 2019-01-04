1歲男嬰感染侵入性腦膜炎雙球菌　情況穩定

衞生防護中心今日（4日）公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，一名過往健康良好的一歲男嬰，自昨日（3日）起出現發燒、咳嗽、嘔吐和四肢出疹等病徵，同日被送到伊利沙伯醫院急症室求醫並入院治療，臨床診斷為腦膜炎。病人現時情況穩定，其腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，疾病是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播。

男嬰為香港人，其家居接觸者分別為父母、祖父母及一名男親友，均沒有出現病徵。病人近期沒有外遊，衞生防護中心正調查個案中。中心發言人解釋，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日不定，一般為三至四日，而有關臨床病徵並不一致。當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。而流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。而一歲男嬰感染的侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。中心提醒，腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。