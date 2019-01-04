流感高峰期提早殺到　中醫師拆解坊間偏方效用

衞生署宣布香港較去年提早進入流感高峰期，網上旋即流傳多個預防流感偏方。板藍根、蔥白加薑、綠豆加綠茶...人人處方各異。然而中醫余健楚稱每人的感冒或流感病徵皆不同，有關偏方若未能對症下藥，或會令病情加重，甚至出現併發症。

余醫師解釋在中醫的角度而言，沒有「偏方」的概念，所有中藥都有其效用，需要經中醫謹慎處方。例如很多人認為屬於偏方的蔥白加薑，其實是一個正式的中醫處方，可以治療初期的風寒感冒。不過就要經中醫判症後對症下藥才有效，否則隨時令病情加重。

余醫師稱以蔥白加薑煲水，能治療一般風寒感冒初期的流鼻水徵狀。

以普遍認為能預防流感的板藍根為例，如患者的感冒或流感屬陰性，即是病者手腳冰冷、精神疲倦配合沉脈，便不能選用板藍根這類苦寒的藥物。除了會耽誤治療令病情加重，甚至引致各種併發症如肺炎或影響臟腑的功能。

余醫師指感冒或流感皆有分「陰」、「陽」，若以板藍根治療陰性感冒，隨時會有反效果。

余醫師建議，若要預防流感就必須增強體質，建議多喝熱水及每星期吃一次熱騰騰的粥，期間可加入兩至三片薑和紅棗，因兩者加起來能調和營衛，強身健體。