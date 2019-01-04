意大利品牌檸檬汁疑含防腐劑二氧化硫　食安中心促停食

食環署食安中心今 （4日）呼籲，對二氧化硫敏感的人士不要食用一批意大利品牌Piacelli Citrilemon的預先包裝檸檬汁，懷疑含有防腐劑二氧化硫，且未有在食物標籤上標明，並提醒業界應立即停止使用或出售有關產品。

中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產品懷疑含二氧化硫，但未有在食物標籤上標明。(網上圖片) 產品詳情如下：



產品名稱：Würzmittel mit Zitronensaft (lemon juice concentrate)

產品品牌：Piacelli Citrilemon

產地：意大利

包裝：每包200毫升

此日期前最佳：2020年7月14日

中心公布，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品懷疑含二氧化硫，但未有在食物標籤上標明。根據預警系統的資料顯示，本港進口商「高雅線圈製品有限公司」曾進口受影響產品。中心隨即聯絡高雅線圈製品有限公司跟進。初步調查發現，該進口商曾進口上述批次產品，並在旗下零售點銷售。中心已指示停售、下架及展開回收。

市民可於辦公時間致電進口商熱線3960 9349，查詢上述產品的回收事宜。

另外，中心會就事件知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。二氧化硫是一種低毒性防腐劑，可溶於水中，不過對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。