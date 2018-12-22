英國Waitrose冷凍魚手指含大條魚骨　百佳有售　食安中心促停食

社會新聞
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食物環境衞生署食物安全中心今（22日）呼籲市民不要食用英國Waitrose牌冷凍魚手指，懷疑含有大條魚骨，並提醒業界如持有受影響批次產品應立刻停止使用或出售。

根據食安中心初步調查，百佳超級市場曾進口有關批次產品，並已將受影響批次產品停售及下架，進口商會按中心指示展開回收。

食安中心中心接獲歐洲聯盟委員會預警系統的通報，指上述產品懷疑含大條魚骨，正進行回收。（Waitrose網上圖片）

產品詳情如下：
 
產品名稱：6 Chunky Battered Haddock Fish Fingers
品牌：Waitrose
原產地：英國
進口商： 百佳超級市場（香港）有限公司
重量：每盒3百克
此日期前最佳：2019年11月

中心公布，接獲歐洲聯盟委員會預警系統的通報，指上述產品懷疑含大條魚骨，正進行回收。根據預警系統提供的資料，本地進口商百佳超級市場曾進口受影響產品，中心隨即與百佳跟進。初步調查發現百佳曾進口有關批次產品，並已將受影響批次產品停售及下架，會按中心指示展開回收。

市民可於辦公時間致電有關進口商熱線2606 8658查詢上述產品的回收事宜。

另外，中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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