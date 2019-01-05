鑽石山星河明居以北綠化帶　擬建資助出售房屋　提供2280個單位

繼前大磡村公營房屋項目後，鑽石山再有興建資助出售房屋計劃。根據規劃署向黃大仙區議會提交文件，鑽石山鳳德道德一幅綠化帶，當局擬改劃作住宅用地，興建三座樓高38至40層高的資助出售房屋，約可提供2,280個單位，容納6,380人，將交房屋署發展。 選址在星河明居北面，鄰近港鐵鑽石山站，交通便利，不過由於旁為大老山隧道，或有噪音問題；文件中稱，房屋署會制訂適當措施，如設減音露台等緩解噪音影響。黃大仙區議會將於下周二（8日）在大會上討論。

資助出售房屋選址位於星河明居北面的綠化地帶。（資料圖片）

該幅佔地2.1公頃地皮，位於鑽石山鳳德道，位於私樓星河明居的後方、毗鄰大老山隧道。根據規劃署文件，地皮原為綠化帶，現建議改劃為「住宅（甲類）」地帶，並將交予房屋署發展公營房屋。

鳳德道擬建三座資助出售房屋，前方為私人物業星河明居和房協夾心階層住屋計劃悅庭軒。（規劃署文件）

設公眾停車供區內居民使用

文件顯示，建議的地盤住用及總地積比率分別為7.5及9倍。房屋署初步計劃興建三座樓高38至40層高的資助出售房屋，提供約2,280個單位，料可容納人口為6,380人。

房屋署建議於項目近鳳德道的位置，興建一座非住用設施建築物以提供社會福利、教育等社區設施，並會提供公眾停車設施，供區內居民使用，不過相關細節將待房屋署與相關部門蹉商。而樓宇高度和星河明居、鳳德邨、悅庭軒等高度上限相約。

或設減音露台​應對大老山隧道噪音

地皮毗鄰大老山隧道，或會構成噪音問題。文件中稱，房屋署會制訂適當緩解措施，如就樓宇位置和座向作適當的考慮和設計，並於有需要時配合安裝減音窗、 減音露台或隔音玻璃等來緩解噪音影響。同時亦會優化的設計以確保空氣質素。

同區仍有前大磡村項目，日後與鳳德道擬建項目，將有資助出售房屋分別位於星河明居前後方。（資料圖片／李澤彤攝）

同區大磡村地盤將有居屋落成

項目位置鄰近港鐵觀塘線和沙中線（未來易名屯馬線）鑽石山站，加上毗鄰大老山隧道，交通便利。而附近亦有荷里活廣場、鳳德商場等大型商場，滿足生活所需，而後方則有蒲崗村道公園、蒲崗村道體育館，志蓮淨院和南蓮園池，設施相對齊全。

不過，需要留意相距不遠、位於星河明居前方的前大磡村地皮，亦將興建逾4,000個公營房屋單位。前大磡村的項目將分三期發展，第三期居屋項目將於2022/23年落成；而屬於公屋或綠置居的第一期及第二期項目，料於2020/21及2022/23年落成，共可容納約1.2萬人，日後當區人口勢必大增。