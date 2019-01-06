入境處處長曾國衞中學時期曾多科「肥佬」　後得老師啟發考獲2A3B

於2016年4月5日接替退休的陳國基出任入境事務處處長的曾國衞，於港台節目《舊日的足跡》中透露，他於中學時曾無心向學，更試過多科「肥佬」。後因高中時，一位經濟老師引起學習興趣，令他開始發奮圖強，其後更在第二次高級程度會考中取得2A3B的佳績入讀中大新聞系，於畢業後隨即投考入境處的曾國衛，至今更成為入境處「一哥」。 節目中，又談及他於工作中邂逅現時為海關助理關長（情報及調查）的太太何珮珊，憶述他們於曾國衛駐京工作首年結婚，當時由於工作繁忙，整個婚禮均由太太何珮珊「一腳踢」，他又感激太太一直默默付出。

入境處處長曾國衞的太太為海關助理關長（情報及調查）何珮珊。（林若勤攝）

其中一個相信是工作帶來的「佳事」，必定是在早期工作上認識太太何珮珊；兩人同任紀律部隊，太太何珮珊更是現任海關助理關長（情報及調查）。曾國衞憶述，兩人交往時均為「三粒花」，即分別為總入境事務主任和海關助理監督。由初相識至交往，曾國衞笑言自己外觀並非出眾，認為太太當時選擇與自己交往實在「有眼光」。問及那一方先展開追求，曾國衞直言是「羅生門」，太太與自己均各執一詞，認為是對方先追求自己。

曾國衞因要駐京 當年婚禮由太太一手包辦

但愛情路上亦非一帆風順，曾國衞於2007年至2010年間曾借調至駐京辦，當時仍是女朋友的何珮珊認為工作要緊，默默支持他上北京工作。而兩人亦於2007年結婚，曾國衞表示因駐京工作繁忙，整個婚禮由籌備至完成，均由太太何珮珊不辭勞苦的「一手包辦」。他指，當時自己由北京飛返香港結婚，兩人甚至於沒有渡蜜月的情況下，便各自返回工作崗位述職；曾國衞感激太太當時的付出。他說現時兩人工作十分繁忙，兩人均經常要出席應酬飯局，過往在家中享受「住家飯」的生活已寥寥無幾。

曾國衞指任內其中一項任務是培訓人員，並建立入境處未來的梯隊架構。（陳焯輝攝）

曾國衞​：要做個聰明嘅好人，先可以幫到社會

曾被指在入境處工作上「平步青雲」，曾國衞則認為自己相比他人，花更多時間於工作上，才令工作看似較為順利。他透露，自己於接任入境處處長時曾出現「青黃不接」的情況，所以在任內其中一項任務是培訓人員，並建立入境處未來的梯隊架構。曾國衞又說，不時會提醒同僚於工作態度上，「當然要做好人，但要做個聰明嘅好人，先可以幫到社會。」