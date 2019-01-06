向「幣少爺」買掘礦機疑受騙　涉20人損失300萬　至今仍未獲退款

早前捲入深水埗掟錢風波的「幣少爺」黃鉦傑，曾自稱炒Bitcoin起家，近月更開班授徒炒賣。民主黨今日（6日）表示，其虛擬貨幣及另類投資熱線在兩個月內接獲逾廿宗求助，多名苦主稱蒙受龐大損失，合共涉款約300萬元，其中有個案損失逾百萬元。 民主黨表示，將協助苦主追討，包括採取法律行動及集體報警；而案件現時列為懷疑詐騙，由商業罪案調查科調查。

「幣少爺」黃鉦傑捲入深水埗掟錢事件，一度惹來全城關注。（資料圖片／郭倩雯攝）

年約24歲的「幣少」黃鉦傑，早前捲入深水埗掟錢風波，惹來社會討論。他曾於電視節目中稱，自己炒Bitcoin起家，以30萬元本金賺取逾8位數字的財富，並向大眾推介可挖出「Filecash coin」（FCC）加密貨幣挖礦機，近月更開班授徒炒。

廿名苦名疑受騙 部分為金融及會計界人士

然而，民主黨虛擬貨幣及另類投資熱線自去年10月接獲逾廿宗求助，苦主年齡由約20歲至49歲，包括從事金融、會計等專業人士，多名苦主稱受「幣少」推介而作出大額投資，因此蒙受龐大損失，涉款由港幣兩萬元至過百萬元，金額共涉約300萬元。

民主黨虛擬貨幣及另類投資熱線自去年10月接獲逾廿宗求助，多名苦主稱受「幣少」推介而作出大額投資。（文雪萍攝）

民主黨財經政策副發言人袁海文表示，認為「幣少」有預謀引投資者「落疊」，並以不同方法拖延以拒絕退款，逃避責任。當中不少苦主指，「幣少」行為出眾、高調炫富，更聲稱自設礦場，又經常於社交網站及開設講座等吸引投資者購買其礦機；並指Filecash亦將於去年內上線。然而，有苦主質疑自設礦場的片段是從網上剪接而來。

不少苦主購買的礦機和礦機託管合約是與「幣少」個人名義簽下，他須負上所有責任，及後「幣少」與苦主更改合約，改以和「幣少集團有限公司」簽署，有苦主因新合約增加退款條文而簽下新合約。

幣少爺FB專頁上月15日直播深水埗掟錢事件。（幣少爺FB圖片）

苦主趙小姐（左）及陳先生（右），分別涉款125,000元及25,000元。（洪嘉徽攝）

Filecash不可能去年內推出 發現疑受騙

隨後有苦主發現，Filecash官方網站於去年公佈時間表，最快於今年第二季才會推出，反映Filecash並不可能於2018年內推出，因此早於去年9月向「幣少」追討。

「幣少」以不同藉口拒絕退款

然而，「幣少」向苦主明確承諾退款安排，如機主要求於去年9月底退款，可取得本金的一半等，待到12月底的機主則可獲全數退款。惟及後「幣少」卻以不同藉口拒絕退款，如聲稱礦機已開盒、苦主已收取另一虛擬貨幣FCC等。

袁海文指，「幣少」其後要求苦主簽署新合約。（洪嘉徽攝）

苦主要求即時退款 遭「幣少」反口拒絕

從事金融行業的趙小姐說，去年於社交媒體留意到「幣少」的相關貼文，並於同年5月參加講座，他聲稱有自設礦場，礦機經優化等，「佢有係香港礦場，有咁多機都唔可以走佬、走得去邊」，因此向其購買5部礦機，涉款125,000元。

可是，她隨後得悉有內地礦機生產商發聲明澄清與「幣少」毫無關係，因此向其要求退款。她憶述，「幣少」初時聲稱可即時退款，惟其後卻反口要求對方簽署退款文件，並在簽署當日起計算7至45日才獲退款：「啲錢喺佢手上都無辦法，迫住要接受。」

沈運華（中）批評，香港政府對虛擬貨幣沒有監管。（洪嘉徽攝）

袁海文和沈運華今天協助四名苦主到旺角警署報案。（洪嘉徽攝）

苦主斥「幣少」缺乏誠信

另一位從事平面設計的苦主陳先生亦指，去年4月參加「幣少」舉辦的講座，期間他不停以「Filecoin賺緊」、「3個月回本」、「兩年內升8倍」等游說參加者，因此去年向「幣少」購入一部礦機，涉款25,000元。

其後，「幣少」聲稱有內幕消息Filecoin將於去年6月上線，惟到9月仍未見官方公佈，決定要求全數退款。可是，「幣少」拖延到今年1月才表示，曾啟動過礦機的則不能退款，陳質疑「幣少」早前從未提及有關條款，斥其為人缺乏誠信。

案件現時列為懷疑詐騙

至今兩人仍未獲得退款，連同另外兩名苦主到旺角警署報案。袁海文表示，較早時已有8名苦主到警署集體報警，將協助苦主追討，包括採取法律行動等；案件現時列為懷疑詐騙，由商業罪案調查科調查。檔號編號：CCB RN 18003810

他說，較早時已向Filecoin官方網站查詢，對方回覆指在官網公佈相關消息前，任何虛擬貨幣交易所聲稱可進行相關交易，很大機會涉及欺詐成份。而「幣少」亦向民主黨表示，承諾在本月11日前或之前，甚至今天可安排退款。

民主黨黃大仙區議員沈運華批評，香港政府對虛擬貨幣沒有監管，因為港府有需要研修《證券及期貨條例》，把虛擬貨幣納入監管範圍。

黃鉦傑涉與上月深水埗掟錢風波有關

上月深水埗掟錢風波，黃鉦傑亦疑與事件有關，曾遭警方扣押34小時，案件列作「在公眾地方行為不檢」，交由深水埗警區重案組跟進。