【幣少爺被捕】19歲任游泳教練偷手機　改名換姓變虛擬貨幣教主　

神秘人前日（周六）現身深水埗大廈天台「掟錢」，引起全城關注；自稱「幣少爺」的男子黃鉦傑，昨午駕駛其林寶堅尼跑車，於深水埗高調現身向途人派發500元現金，隨即被警方拘捕。年僅24歲的黃鉦傑，經常於網上展示其富貴生活：獨立屋、辣跑及綁成一塊塊磚頭般的現金……背景神秘。 據指，黃鉦傑並非「幣少」原名，他改名換姓前曾擔任游泳教練，2012年曾捲入九龍公園泳池偷手機案，被判160小時社會服務令。

黃鉦傑被捕後，被警方押往搜車及搜屋。（資料圖片／余睿菁攝） 仍扣押於深水埗警署 黃鉦傑昨日從午西貢獨立屋寓所出發，駕駛一輛橙色林寶堅尼跑車，直奔深水埗街頭，到達黃金商場附近時打開車窗，向市民派發500元紙幣，然而隨即遭警方拘捕，先後被搜車、搜屋及帶往警署，黃一度玩FaceBook直播，被警員要求停止；其後更上載口供紙。直至凌晨，黃又報稱不適送院，其後出院再被送往深水埗警署，並聲稱：「我又冇做過壞事，從來都光明正大，黎（嚟）緊會約見唔同國家嘅記者」。

幣少位置西貢的獨立屋，不時舉行聚會。（FaceBook圖片） 開班授徒 售賣挖礦機賺錢 在鬧市中派錢，24歲的黃鉦傑以富貴姿態現身，近年他自封「幣少爺」，以加密貨幣「教主」的身份於不同傳媒亮相，包括電視及電台等，高調開班授徒，每堂課收入近20萬元。他又曾推銷虛擬貨幣挖礦機，售價為25,000元，聲稱：「生於斯，長於斯，在這地方賺過，也想帶領其他人賺錢」，有網民根據挖礦機的配置，計算出成本僅需不到數千元，淘寶售價約8,000元，質疑有人從中牟取暴利。其支持者自稱「幣少軍團」，不時於其西貢豪華獨立屋聚會，幣少又將聚會的相片上載至FaceBook，又不時將疊成磚頭的大量現金，展示給網民。

「幣少」不時上載跑車及現金照片。（FaceBook圖片） 曾任游泳教練 捲入偷手機案 高調背後，據了解，「幣少」黃鉦傑原名叫關梓傑，在2012年8月，即他約19歲時，曾任職游泳教練，在九龍公園游泳池盜竊手機，被判160小時社會服務令。網上各討論區曾有留言，指一名叫「慕sir」的教練創辦某間泳會，但收款後不知所蹤，矛頭直指一名姓關的男子，但「幣少」在網上沒有提及或否認過該些指控。