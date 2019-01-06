向「幣少爺」買掘礦機疑受騙　涉20人損失300萬　部分仍未獲退款

早前捲入深水埗掟錢風波的「幣少爺」黃鉦傑，曾自稱炒Bitcoin起家，近月更開班授徒炒賣。民主黨今日（6日）表示，其虛擬貨幣及另類投資熱線在兩個月內接獲逾廿宗求助，多名苦主稱蒙受龐大損失，合共涉款約300萬元，其中有個案損失逾百萬元。 民主黨表示，將協助苦主追討，包括採取法律行動及集體報警；而案件現時列為懷疑詐騙，由商業罪案調查科調查。

「幣少爺」黃鉦傑捲入深水埗掟錢事件，一度惹來全城關注。（資料圖片／郭倩雯攝）

年約24歲的「幣少爺」黃鉦傑，早前捲入深水埗掟錢風波，惹來社會討論。他曾於電視節目中稱，自己炒Bitcoin起家，以30萬元本金賺取逾8位數字的財富，並向大眾推介可挖出「Filecash coin」（FCC）加密貨幣挖礦機，近月更開班授徒。

廿名苦主疑受騙 部分為金融及會計界人士

然而，民主黨虛擬貨幣及另類投資熱線自去年10月接獲逾廿宗求助，苦主年齡由約20歲至49歲，包括從事金融、會計等專業人士，多名苦主稱受「幣少爺」推介而作出大額投資，因此蒙受龐大損失，涉款由港幣兩萬元至過百萬元，金額共涉約300萬元。

民主黨財經政策副發言人袁海文表示，認為黃有預謀引投資者落疊，並以不同方法拖延以拒絕退款，逃避責任。當中不少苦主指，黃的行為出眾、高調炫富，更聲稱自設礦場，又經常於社交網站及開設講座等吸引投資者購買其礦機；並指Filecash可在2018年內上線。然而，有苦主質疑自設礦場的片段是從網上剪接而來的。

民主黨虛擬貨幣及另類投資熱線自去年10月接獲逾廿宗求助，多名苦主稱受「幣少」推介而作出大額投資。（文雪萍攝）

不少苦主購買的礦機和礦機託管合約，是與黃個人名義簽下，他須負上所有責任，及後他與苦主更改合約，改以和「幣少集團有限公司」簽署。有苦主因新合約增加退款條文而簽下新合約。

及後有苦主發現，Filecash官方網站於去年公布時間表，最快於今年第二季才會推出，反映Filecash並不可能於2018年內推出，因此早於去年9月向黃追討。

幣少爺FB專頁上月15日直播深水埗掟錢事件。（幣少爺FB圖片）

以不同藉口拒絕退款

然而，「幣少爺」向苦主明確承諾退款安排，如機主要求於去年9月底退款，可取得本金的一半等，待到12月底的機主則可獲全數退款。惟及後「幣少爺」卻以不同藉口拒絕退款，如聲稱礦機已開、苦主已收取另一虛擬貨幣FCC等。

民主黨將協助苦主追討，包括採取法律行動及集體報警；案件現時列為懷疑詐騙，由商業罪案調查科調查。檔號編號：CCB RN 18003810

上月深水埗掟錢風波，黃鉦傑亦疑與事件有關，曾遭警方扣押34小時，案件列作「在公眾地方行為不檢」，交由深水埗警區重案組跟進。