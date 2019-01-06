【大掃除】資深家務助理嘆加價因辛苦：難忘廚房滿佈螞蟻及飛曱甴

尚有不足一個月便到農曆新年，不少家庭都會在年廿八大掃除，藉此去舊迎新。香港家務助理總工會與職工盟推出「歲晚大掃除搵工互助計劃」，鼓勵有需要的家庭聘用家務助理協助大掃除。今年家務助理時薪比去年加幅逾6.7%。有工作約15年家務助理指，家務助理工作其實十分辛苦，尤其積聚的污漬的地方特別難清潔，容易造成勞損。

清潔抽油煙機時，張燕歡(中)先在扇葉或護欄噴廚房清潔劑或梳打。（劉婉雯攝）

難忘清潔骯髒廚房 見到已經好想走

工會指，今年有約50名家務助理參與計劃，比10年前高峰期的百多人少近半。梅錫志表示，大掃除比平日工作辛苦，且特別難搞的地方才由家務助理做，時薪卻與平日差不多，故部分家務助理並不願意做大掃除。

家務助理的工作亦不容易，肩頸、手腕、腰部不時感到疼痛，容易勞損，現時很少年輕人願入行。香港家務助理總工會副主席張燕歡自2003年起開始成為家務助理，15年來遇過不少辛苦情況。令她最難忘的一次，是位於粉嶺的一個單位，因僱主長期在內地，單位沒人清潔，特別骯髒。她憶述，「廚房有很多螞蟻，一搬開物件，就看到很多飛蟑螂」，她估計大約有20至30隻小蟑螂，「可能戶主當時匆匆離開，碗碟浸在水中，已經滿佈潺液，還散發著臭味，浴缸也因為潮濕有潺液，見到已經好想走。」但她既然已經來到，只好全副武裝，戴著浴帽、口罩及手套，硬著頭皮做清潔工作1，最終花了約三小時清潔廚廁。

這麼多年，令張燕歡堅持的，是一份滿足感，「看著它由污糟，變到好乾淨就好滿足。」

然後以熱水及清潔刷清潔。（劉婉雯攝）

勿用哥士的清潔抽油煙機

張燕歡表示，廚房是最難清潔的地方，尤其是煮食位置，如抽油煙機及爐頭，並即席示範如何清潔抽油煙機——先拆下抽油煙機的扇葉及護欄，然後噴廚房清潔劑或梳打等候約一小時，再以熱水及清潔刷清潔，並過一次水，最後抹乾。她提醒，不要使用哥士的或漂白水清潔抽油煙機，因為會令其生鏽。若有霉菌，則可先用乾布抹，再加稀釋漂白水抹去。張燕歡指，蟑螂怕香水味，可在家中噴香水防蟑螂，亦可在角落位置擺放辣椒、胡椒粉或糖加梳打粉防螞蟻。

現時家務助理多為兼職散工，並無勞工保障，工會希望政府能取消418（連續性僱傭合約）及成立兼職法，加強對家務助理的保障。