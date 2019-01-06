兩名中大學者獲頒IEEE院士榮銜　包括VeriGuide開發者金國慶教授

香港中文大學今日（6日）宣布，工程學院教授曾漢奇及金國慶，獲工程學國際權威組織電機及電子工程師學會（IEEE）頒授2019年度院士榮銜，表揚他們分別在「非線性矽光子學及先進的波導光柵耦合器」及「機器學習在社交計算中理論和應用」研究的重大貢獻。 其中，金國慶為現任中大工程學院副院長（教育），他曾積極開發「維誠」（VeriGuide）防抄襲系統，宣揚學術誠信操守。

中大工程學院教授金國慶（左）及曾漢奇（右），獲工程學國際權威組織電機及電子工程師學會（IEEE）頒授2019年度院士榮銜，（中大提供）

中大表示，IEEE是全球最大規模的科技專業組織，在超過160個國家和地區擁有逾43萬名會員，而IEEE院士榮銜是其最高的會員資格，每年只有不多於0.1%會員獲得此最高資格，2019年度全球共有296位學者獲選為IEEE院士。現時中大工程學院110名教授，共有32人獲選IEEE院士。

曾漢奇為現任中大工程學院副院長（研究），他表示，十分榮幸能夠憑矽子光學的研究獲選為IEEE院士。已故諾貝爾獎得主、中大前校長高錕教授在光學傳輸領域上取得突破性成就，曾漢奇表示，高錕鍥而不捨的研究精神，鼓勵自己繼續進行科研，造福社會。

金國慶為現任中大工程學院副院長（教育），他共獲六個國際專利，包括名為「維誠」（VeriGuide）的防抄襲系統，原理是把大學圖書館收藏的數以億計電子資源，如論文、圖書等，連同互聯網其他資料庫，與學生遞交的功課作句子相似度比對，然後得出相似度百分比，藉此宣揚學術誠信操守。