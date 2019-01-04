中大民調：51%年輕人想移民　政治爭拗多、居住環境擠迫成主因

香港寸金尺土，市民居住環境擠迫；有民調更發現，居住環境擠迫或成為迫使港人移民的主因之一！ 中大民調發現，超過三成市民有意移民，而年輕人部分更出現超過半數有意移民的情況；調查分析指，政治爭拗多、居住環境擠迫成為移民主因。

中大民調發現，超過一半的年輕人有意移民。（資料圖片）

香港中文大學香港亞太研究所在去年12月11日至17日的晚上進行電話調查，訪問了708名18歲或以上的市民。調查發現，34%的受訪市民稱如有機會的話，打算移民或移居外地，情況較2017年的33.1%微微上升；而打算移民或有移居打算的市民中，16.2%表示近期曾為移民做準備。

研究所其後進一步分析發現，愈高教育程度及愈年輕的市民，有愈高移民意願。分析指，18至30歲受訪人士的移民意願為51%，而51歲或以上的僅有21.1%，反映年輕市民如有機會將打算移民或移居外地的比率較高。

另一方面，分析亦指具大學或以上學歷的市民移民意願較高，達47.9%，而具中學、小學或以下學歷者的比率分別只有27.8%及9.8%。當中，打算移民的人最想移居地依次為加拿大、澳洲、台灣。

有移民打算的市民中，當問及香港有甚麼因素令其有移民打算時，雙冠軍及雙季軍的答案分別為「香港太多政治爭拗/社會撕裂嚴重」（25.7%）、「香港居住環境擠迫」（25.7%）及「香港政治不民主/不滿意香港政治制度」（17.4%）、「香港樓價太高/生活指數高/物價太高」（17.4%）。問到被外地甚麼因素吸引，首三個答案分別為「居住環境較寬敞」（35%）、「空氣好/污染少/寧靜/環境優美」（22.3%）、「自由/人權情況較好」（15.6%）；其中「空氣好」和「自由/人權情況較好」在2016年、2017年皆未曾打入三甲。

調查亦邀請市民對香港的適合居住程度評分，得出的平均分數為62.1分，較去年的63.9分下跌超過1分。