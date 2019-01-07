逾半荃灣劏房戶壓力達高風險水平　或患抑鬱症、躁鬱症

循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區支援計劃服務中心早前就荃灣劏房戶進行調查，發現有51%受訪者在凱斯勒心理困擾量表（K10）總分逾30分，平均分達32.5分。負責調查的社工薛家進指出，30至50分屬極高風險分數，有53%機會患有抑鬱症、躁鬱症，而壓力來源主要來自居住環境，及擔心被加租。

循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區支援計劃服務中心於去年，在荃灣區進行劏房戶的精神健康及家庭關係問卷調查及質性訪談，期間訪問了112位劏房戶，蒐集受訪者居住環境與精神健康及家庭關係的情況。（王潔恩攝）

循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區支援計劃服務中心，去年在荃灣區進行劏房戶的精神健康及家庭關係問卷調查及質性訪談。訪問了112位劏房戶，蒐集受訪者居住環境與精神健康及家庭關係的情況。

調查發現，有92%受訪的劏房戶屬「三人或以上家庭」，過半居於110呎以下，家庭月入低於二萬元，平均租金為5,407.3元。

逾半受訪者壓力指數達高風險水平

結果發現，有51%受訪者在凱斯勒心理困擾量表（K10）總分逾30分，屬於非常高分數段，更有37%的回應者達35分或以上。

服務處指出，澳洲在2007年收集逾八千的研究樣本發現評分與患有精神健康的機會成正比。研究指出，屬極高風險的分數的30至50分，有53%機會患有情感障礙，包括常見的抑鬱症躁鬱症。同時，有74.3%的回應者在自我壓力評分，在10分滿分中高達6分，反映長期處於精神緊張的狀態。

壓力來源主要來自居住環境 憂被加租

研究指出，受訪者的最主要壓力來源中，有逾八成來自「居住環境」，有近七成則來自「擔心被加租」，有65.3%回應者更預視一年內不會降低壓力。

家中無足夠冷靜空間 家庭關係更差

研究亦發現，配偶在居住環境限制下未能有效發揮減輕壓力的角色。在可減輕壓力的團體或關係中，「配偶」只佔30.8%，比最多選項的「朋友」少36%。研究又指，透過質性訪談發現，當配偶出現磨擦時，家中無足夠冷靜空間，令家庭關係更差。