11.66萬戶居環境欠佳單位　劏房戶增1100戶　團體批低估實際情況

運房局今日（21日）發表最新一份《長遠房屋策略》。報告估算，全港居住環境欠佳的住戶達11.66萬，較去年上升1.3%，當中有8.44萬戶居於分間樓宇單位（即劏房），更有2.08萬戶居於臨時構築物單位。 全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤指出，現時劏房不單出現在舊唐樓中，種類更「五花八門」，加上部分劏房戶相對隱閉、難以接觸，認為上述數字低估實際情況。

報告估算，全港居住環境欠佳的住戶達11.66萬，當中有8.44萬戶居於劏房。（資料圖片）

現時公屋申請達26.77萬宗，一般申請者平均輪候時間為5.5年。「上樓」難，一眾居於環境欠佳的住戶更有增無減，政府未來10年期的公營房屋仍欠6.7萬個單位的建屋土地。

劏房升至8.44萬戶

根據《長遠房屋策略》2018年周年進度報告，他們根據2016年中期人口統計結果、相關建築物的建造及拆卸資料等，估算全港居於不適切居所的住戶數目為11.66萬，當中20,800戶居住於臨時構築物、5,600戶居於非住宅大廈、5,800戶居於與其他住戶共用單位，以及8.44萬戶居於劏房。

然而，根據去年報告的推算，當時有11.5萬戶居於環境欠佳單位，即今年上升1.3%。當中居於臨時構築物及劏房的住戶分別為2.04萬及8.33萬戶，相對今年數據，分別上升1.9%及1.3%，即分別增加400及1,100戶。

劏房組織：數字有「水分」

全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤指出，上述數字參考了統計署早前的調查數字，故認為結果有「水分」。她解釋，近年劏房不單出現在舊唐樓內，種類更「五花八門」，除了近年湧現的太空倉、床位外，更出現在寮屋、豬欄內，加上部分劏房戶相對穩閉，統計者難以接觸，故認為上述劃數字低估實際情況。

對於政府早前將9幅私樓地撥作公營房屋，但有8幅均用作興建資助出售房屋，她批評措施難以增加出租公屋數目，一眾劏房戶難以受惠。她重申，政府將綠置屋數目計入公屋，將影響出租公屋的供應量，情況令人擔心。