【楊鳴章病逝】教友激動落淚　讚：為明愛貢獻　為教區鞠躬盡瘁

天主教香港教區主教楊鳴章上周四（3日）離世，今日起連續3日在明愛公眾會堂設弔唁冊供公眾簽署。今早陸續有教友到場弔唁，有教友傷感落淚，表示對楊鳴章主教離世消息感愕然，亦有在教區主教公署工作的教友讚揚楊鳴章為教區鞠躬盡瘁。

姚太激動落淚，稱會為楊鳴章主教祈禱。（張浩維攝）

教友姚氏夫婦今早10時許到達明愛公眾禮堂弔唁，姚太激動落淚，直言對楊鳴章主教離世感到震驚，並讚頌他貢獻一生，值得尊敬，會為他祈禱。姚先生亦說：「聽到消臮好愕然！」他稱，在露德聖母堂認識楊鳴章主教，不時聽他教悔，楊定期在該處進行彌撒，教友對他十分愛戴，每次看到神父泊車站寫著楊主教到場，都會非常開心，而數個月前見到他不覺得有異狀。

姚先生認為楊鳴章主教對明愛貢獻高，令明愛服務發展更多元化，雖然有人垢病他新近富人，但他認為楊藉此募款為低下階層提供不少社會服務，姚先生亦追隨投入明愛義工服務。姚又指，楊鳴章半年前，曾提及到梵帝崗後更立即要工作，為中梵建交提供意見，教友一直相信他在這方面會為教友爭取最大福利。

姚先生(右)讚賞楊鳴章對明愛發展多元化的貢獻，並指他得教友愛戴。（張浩維攝）

另一名在教區主教公署工作的謝小姐指，楊鳴章主教原本健康，只是身材較瘦，但「一路做落去，見佢越多越瘦，好擔心佢！」謝小姐讚揚他處事公道，為教區工作鞠躬盡瘁。