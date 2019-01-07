統計處擬下月申請人口普查撥款　普查前將到工廈抽樣調查居住人口

立法會財經事務委員會今（7日）舉行會議，有立法會議員關注處方如何統計工廈住戶，統計處處長鄧偉江認同，現時有顯著人數居於工廈，處方內部專業人員會於事前制作抽樣框架，從而抽選抽樣單位。他續指，可從工廈單位外是否有放置拖鞋、家居垃圾如廚餘等，判斷是否有人居住。

政府將於2021年6月至8月進行為期36天的人口普查，統計處預計需要約2億元，以提供所需電腦設備和服務，並計劃於下月向立法會財委會申請撥款。

金融界立法會議員陳振英及新民黨立法會議員葉劉淑儀，於立法會財經事務委員會的會議上關注，處方如何統計工廈住戶。

統計處處長鄧偉江稱現時工廈有顯著人數在內居住。（立法會截圖）

統計處處長鄧偉江認同現時社會環境改變，不少地區如觀塘、荔枝角、大角咀的工廈均有人居住，「的確有顯著人數居住。」

工廈望入去有拖鞋、垃圾桶有蝦殼

他表示，統計處內部的專業人員會在人口普查前制作抽樣框架，並派人到工廈抽樣，從工廈單位外是否放置家居物品，判斷是否有人居住，「知道某部分大廈有無人住，其實都唔難，我自己睇過，好像夜晚6至7點，有婆婆走進工廈，自然大廈一定有住宅；工廈雖然有門，但望入去有拖鞋、垃圾桶有蝦殼等等。」



議會陣線朱凱迪就建議政府參考外國做法，打通政府的醫療、福利及土地註冊等記錄，從中整合住戶資料。鄧偉江則稱，市民對私隱問題相當敏感，如果現階段提出要整合各部門資料庫，社會未必接受。