劏房戶壓力指數爆燈　有個案與丈夫爭執後企圖跳樓　靠打自己減壓

服務處指出，劏房戶X女士壓力甚高，過去曾因經濟壓力及育兒方式與丈夫吵架，最嚴重一次更曾企圖企跳。此外，另有劏房戶指出，現時一家三口居於僅80呎劏房，每次與有丈夫爭執後，只能到樓下散心，她說：「轉身已是床，對住都是牆，好壓抑。」

循道衛理亞斯理社會服務處「友里幫」社區支援計劃服務中心早前進行調查，發現荃灣劏房戶的壓力指數甚高，凱斯勒心理困擾量表（K10）平均分達32.5分，屬於非常高分數，有機會患上情感障礙，包括抑鬱躁鬱症。

有社福機構的調查指出，居住在荃灣區的劏房戶壓力指數甚高，達高風險水平，有機會患抑鬱症、躁鬱症。（資料圖片）

「打自己」紓緩壓力 曾企圖跳樓

X女士一家四口居於130呎劏房，家庭月入1.7萬元。服務處實習社工郭詠欣指出，X女士劏房租金由7,600元加至8,400元，租金佔收入逾半，其凱斯勒心理困擾量表（K10）分數高達42分，更常「打自己」紓緩壓力。她在訪問中說：「每天面對家中狹窄環境，只有四面牆......覺得自己無價值，感到絕望。」郭又指，X女士常因經濟及育兒方法與丈夫吵架，更曾企圖跳樓。

Anna（右四）指出，每月租金連水電費達逾四千元，租金已佔一半收入。（王潔恩攝）

家庭每日開支不能超出100元

劏房戶Anna 指出，現時一家三口居於僅80呎劏房，每月租金連水電費達逾四千元，租金已佔一半收入。

她指出，由於收入有限，加上小朋友常生病，需要醫藥費用，故每月都要小心用錢，更規定家庭每日開支不能超出100元。她形容，現時生活困苦，居住環境非常惡劣，環境狹窄，若與丈夫吵架後，完全無私人空間紓緩心情，只能到樓下散心。

她希望，政府可收回粉嶺高球場，並發展棕地或閒置校舍等。

應善用閒置土地

服務處指出，政府應盡快制定政策，支援劏房住戶及保障基層的適足住屋權，包括達到七三公私營房屋比例供應量、訂立聯合國適足住屋權，善用閒置土地、收回遊樂設施及改建學校等。

同時，全港關注劏房平台召集人賴建國又指，政府應增建出租公屋，並不應將綠置居計入公屋供應量。