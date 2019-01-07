菲傭與老家的丈夫不和　遇少主人不進食施襲發洩　官指無良判緩刑

菲傭與住在老家的丈夫婚姻出問題，心情惡劣下又遇上2歲少主人不願進食，一怒下不管男主人在房內，仍掌摑及虐打少主人。菲傭早前在觀塘法院承認虐兒罪，裁判官指被告因個人問題對男童造成不幸，行為精暴無良，鑑於她認罪及與警方合作，判菲傭入獄兩周但准緩刑一年。

被告Organista Erlinda Benavidez，在觀塘法院承對看管兒童襲擊。（資料圖片）

被告Organista Erlinda Benavidez，40歲，承對看管兒童襲擊，指她於去年12月21日，在其僱主家中傷害只有2歲的少主人。

施襲時男主人在房

控方案情指，被告於案發當日在客廳餵兩歲事主食粥，事主父親不久後聽到兒子在哭聲，便查看安裝在客廳的閉路電視，始發現被告在半小時內8次掌摑事主，又拉扯他的腳達20下，並有捏事主的頸及耳及打腹，男僱主見狀報警，被告被捕後認曾襲擊事主，事主送院治療後已出院。

心情欠佳一時失耐性

辯方求情指，被告由2011年來港打工，一直得僱主信任，本案屬個別例子，又指被告因與務農的丈夫婚姻出問題，心情惡劣，加上工作量多而男童又不肯進食，一時失耐性才犯案。

裁判官卻指指事主父母把兒子交被告照顧，卻換來子女受暴力對待，認為被告向無反抗能力的男童施襲，行為粗暴無良。

案件編號：KTCC2793/2018