沙田顯徑邨升降機限速器未有效運作　承辦商認罪罰10萬元

早前有傳媒報道，沙田顯徑邨內有升降機在住戶乘搭時，升降機門在未緊閉下運作。因應投訴及傳媒相關報道，機電署同月對邨內的升降機進行巡查及測試，發現顯祐樓5號升降機和顯運樓11號升降機的限速器未能有效運作，當中涉及註冊升降機承辦商未能確保升降機工程妥善進行，機電署因此對東哲作出檢控。東哲今日（7日）在沙田裁判法院承認兩項控罪，被罰款共10萬元。

沙田顯徑邨內共48部升降機，當中大部份使用逾30年，報導指，去年5月一名女住戶乘搭升降機時，升降機門在未緊閉下運作。

因應投訴及傳媒相關報道，機電署同月對邨內的升降機進行巡查及測試，發現顯祐樓5號升降機和顯運樓11號升降機的限速器未能有效運作，當中涉及註冊升降機承辦商未能確保升降機工程妥善進行，機電署因此對東哲作出檢控。

沙田顯徑邨有升降機限速器未能有效運作，東哲電梯工程有限公司遭罰10萬元。（Google街景圖片）

機電署發言人強調，署方會繼續嚴格執法，以確保升降機服務安全和可靠，並建議市民應確認升降機停定後才進出機廂，如發現升降機運作異常，應盡快通知升降機負責人，而負責人應安排升降機承辦商為有關升降機進行詳細檢查，並在確認安全後才恢復升降機運作。