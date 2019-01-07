荃景圍體育館行人天橋將加建升降機　造價約2200萬一部

為方便市民上落行人通道，政府現正在「人人暢道通行」計劃中，積極推展加建無障礙通道設施的項目。據荃灣區議會文件，美環街連接荃景圍體育館及愉景新城的行人天橋的加建升降機建議已有初步設計方案，並已委託相關的工程及顧問公司。荃灣愉景區區議員兼立法會議員田北辰表示，歡迎加建升降機及希望盡快落實。

顧問建議的初步設計，是在荃景圍體育館及愉景新城的行人天橋西北面的出口加建一部升降機，而升降機在橋面的出口會以約4米長的高架通道連接橋面，地面的出口則會接駁至匯利工業中心旁的行人道。

現時荃景圍體育館及愉景新城的行人天橋只得樓梯和扶手電梯，未能提供足夠的無障礙設施。（區議會文件）

荃灣愉景區區議員兼立法會議員田北辰回覆《香港01》指，約兩年前向署方爭取將荃景圍體育館及愉景新城的行人天橋加建升降機納入「人人暢道通行」計劃，以便利區內居民：「現時天橋位置旁邊係只得樓梯同扶手電梯，對殘障人士同老人家都唔係咁方便，所以加建升降機建議係符合社區的需要。」

預計加建升降機後的設計圖。（區議會文件）

田北辰補充，路政署的「人人暢道通行」計劃由2017年予荃灣區議會交委會討論，至正式確立有關項目初部設計，共歷時近兩年，期間需於議會上積極反映社區需要，以說服其他委員給予理想評分，才將加建升降機納入計劃中。

田北辰又透露，現時升降機造價約2200萬一部，預計可載12人，他期望升降機可以如期在三年內落成，工程前會做前期勘探工程，確保地下管線沒有衝突，避免工程延誤。有關工程詳細將在區議會交通及運輸委員會中討論。