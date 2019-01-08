【單程證】楊岳橋提議案　促港府與中央定期協商配額　設雙重審批

根據政府統計數字，俗稱「單程證」的「前往港澳地區通行證」制度建立至今，已有逾140萬新移民來港；而單由1997年回歸起開始計算，持單程證來港人數亦已突破100萬。單程證政策，由於港府沒有審批權，多年來惹起爭議。 公民黨黨魁楊岳橋表示，將於星期三（9日）的立法會大會上動議「檢討單程證政策」，並建議政府在單程證議題上，盡快與中央政府設立定期協商機制、就單程證設立雙重審批機制，以及加強打擊「假結婚」；目標於今年能夠完成草案並向公眾作出交代。

公民黨黨魁楊岳橋表示，將於星期三（9日）的立法會大會上動議「檢討單程證政策」。（張美華攝）

楊岳橋指出，根據《基本法》第22條和154條，以及據《入境條例》，港府有入境審批權，換言之，其實是有參與審批單程證的權利。他建議，可在現有框架下，由港府與中央政府設立雙重審批機制，讓特區政府行使入境審批權，即在核實單程證持有人與屬於香港永久性居民的家屬，就親屬關係的證明文件上，除了真確無誤及單程證持有人無不良紀錄（不包括曾被政治檢控），並確認香港永久性居民家屬有足夠經濟能力，將單程證持有人在香港的生活條件，維持在基本水平以上的情況下，方准許單程證持有人來港定居。

他亦認為，特區政府應立即向中央政府，爭取削減內地居民持單程證來港定居的配額，並盡快與中央政府設立定期協商機制，以便雙方每年按香港的政策需要，調整單程證配額。至於配額數量，他認為應由港府因應香港的承載量而設定。

他又批評，政府經常指單程證能提供龐大勞動力，但多年來都未能提供任何數字證明，實在難以令人順服。此外，楊岳橋亦建議政府應加強打擊「假結婚」，防止不法之徒通過虛假婚姻，申請單程證來港定居。

歷年持單程證來港者的人數統計。

根據《基本法》第22（4）指，「中國其他地區的人進入香港特別行政區須辦理批准手續，其中進入香港特別行政區定居的人數由中央人民政府主管部門徵求香港特別行政區政府的意見後確定。 」楊岳橋認為有關條文並沒有列明特區不能擁有審批權，若特區政府設立「多一道閘」亦無不可，強調此舉並無違反憲法。

對於立法會上預期反應，楊岳橋指過去未有為議案「拉票」，又稱對建制派的回應「洗耳恭聽」。他直言上述議案並非一條用作「表忠」的議案，他認為動議的議案是既合法，且以港人利益為依歸；而對於泛民的表態，他則表示尊重，並期待政府就議案作出回應。