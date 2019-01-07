瑪麗、東區、律敦治醫院將合作推24小時通波仔　醫生輪流當值

醫院管理局正打算逐步在不同聯網推出24小時「通波仔」服務，港島東醫院聯網總監陸志聰今（7日）指，正與港島西醫院聯網商討合作空間，有意由兩個聯網的3間醫院（瑪麗醫院、東區醫院、律敦治醫院）共同提供24小時「通波仔」服務，3間醫院的心臟科醫生會輪流通宵當值，以提供服務，屆時當值醫院的醫生會即時前往病人所在的醫院做「通波仔」手術。他預計，有關的計劃可在2019/20年度落實。

港島東醫院聯網總監陸志聰今指，瑪麗醫院、東區醫院、律敦治醫院未來將會共同提供24小時「通波仔」服務，3間醫院的心臟科醫生會輪流通宵當值。（鄭翠碧攝）

全港本來只有瑪麗醫院提供24小時「通波仔」服務，不過由於醫管局正打算逐步在不同聯網推出相關服務，九龍區的伊利沙伯醫院與廣華醫院合作，在去年11月起提供相關服務。

同時為東區尤德夫人那打素醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院行政總監的陸志聰醫生今與傳媒茶聚時，指港島東醫院聯網有意與港島西醫院聯網合作，由瑪麗醫院、東區醫院、律敦治醫院共同提供24小時「通波仔」服務。3間醫院的日間及已預約之手術會繼續由該醫院處理，而針對夜間的突發性手術需求，3間醫院的心臟科醫生就會輪流通宵當值提供服務，屆時當值醫院的醫生團隊會即時前往病人所在的醫院做「通波仔」手術，又或會把病人轉送到當值醫生所在的醫院。

港島東醫院聯網有意與港島西醫院聯網合作，由瑪麗醫院、東區醫院、律敦治醫院共同提供24小時「通波仔」服務。（資料圖片）

被問到早前有報道指推行24小時「通波仔」服務會引發離職潮，陸志聰指，相信3間醫院合作下，可避免出現類似情況，「每晚只有一組人當值，醫生沒有那麼辛苦。」他並指，由於夜間相關服務需求不大，或可能出現醫生當值一晚亦無病人的情況，3間醫院合作就可令醫生滿足感提升，「相信無乜醫生怕辛苦，醫生怕無價值的辛苦。」

他預計，有關的計劃可在2019/20年度落實，稱幾間醫院已商量好，現正等待政府及立法會通過撥款。

另外，陸志聰指，期望在今年上半年完成港島東醫院聯網的臨床服務規劃，重點是把東區醫院範圍內的洗衣場改建為一間日間治療中心，提供微創手術、照內窺鏡等服務，他相信提供更多日間服務，可減少病人住院機會，有助病人治療及紓緩病房壓力。

他指，當位於天水圍的綜合支援中心落成後，便可為全港多間提供洗衣、膳食等服務，而東區醫院的洗衣房就可改建為日間治療中心，而醫院的服務可以重整，騰空的位置可以增加病床。有關的計劃會納入醫管局的十年醫院發展規劃內。

黃竹坑醫院用地交還政府發展醫社合作

陸志聰並指，黃竹坑醫院用地將交還予政府發展醫社合作，醫院內有160張病床，他指未來會陸續停收新症，估計最後醫院內會有約40名嚴重個案未能出院，需由聯網內其他醫院接收，他認為在增加配套後，聯網其他醫院可接收所有病人。

陸志聰：退休前培訓接任人才

本為港島西醫院聯網總監的陸志聰，在去年10月轉任港島東醫院聯網總監，他指自己將在2021年10月底退休，現時已在倒數剩下34個月的時光，盼在餘下任期，提升服務發展以及培訓接任的人才。他表示，培訓的不止總監一職的接班人，亦包括醫院的管理層，如專科醫生主管、病房經理等，他稱將審視未來5年退休的管理層人數，統計職位數量，再挑選有潛質的人才重點培訓。

醫院餐廳每日700個麵包新鮮出爐

陸志聰又說，會從小處著手，改善員工及病人的日常生活。他舉例指，醫院餐廳有一名懂得製作麵包的廚師，每天即搓即做700個新鮮麵包，「讓早更同事，或一些做完抽血的病人也有麵包補充體力。」他續指，每月均會與員工吃飯了解意見，近來更增加與90後醫護聚餐，「好得意，佢哋對電子嘢有要求，如想醫生休息室都設wifi，我們都會一步步去做。」他認為醫院可在小處中展現出對員工的關懷，如預計未來天氣將轉冷時，可預早預備暖爐、被舖等物資予通宵值更的員工，而非屆時才臨時準備。