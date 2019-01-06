經民聯調查：9成巿民不知醫管局手機App實時公布急症室輪候時間

本港現正處於冬季流感高峰期，多間公立醫院的急症室輪候時間超過8小時。有政黨調查發現，9成受訪市民不知道醫管局網頁及手機應用程式實時公布急症室輪候時間，建議當局認真檢視醫療系統不勝負荷情況，醫管局也應加強宣傳及整合不同手機應用程式等，以便市民掌握急症室及取藥的輪候時間，減輕輪候時間過長問題。

有政黨調查發現，9成受訪市民不知道醫管局網頁及手機應用程式實時公布急症室輪候時間。（資料圖片）

逾三成受訪者不滿急症室輪候時間

經民聯上月以問卷訪問365名曾使用公立醫院急症室服務的市民，發現超過一半受訪者輪候急症室時間逾兩小時，逾六成受訪者輪候取藥時間逾半小時。而且，對急症室輪候時間感到不滿意及十分不滿的市民佔超過30%，也有近三成受訪者對取藥輪候服務感不滿意及十分不滿。

此外，雖然逾九成受訪者有使用智能手機，也有超過八成受訪者支持急症室及藥房推出「輪候時間通知程式(App)」，以便掌握應診時間，但是有九成受訪者不知道醫管局網頁及手機應用程式實時公布急症室輪候時間。

經民聯社區幹事李思敏認為，政府應認真檢視現時醫療系統不勝負荷、人手短缺等問題，同時將醫管局現有14個手機應用程式整合為一個，方便市民掌握急症室及取藥的輪候時間，達至一站式服務。而經民聯衞生健康事務委員會召集人龐朝輝也表示，醫管局手機應用程式效率不盡如人意，如果沒有市民使用，變相市民需去到醫院急症室親身輪候，失去設立手機應用程式的原意。

本港現正處於冬季流感高峰期，多間公立醫院的急症室輪候時間長。（資料圖片）

建議醫管局整合多個手機App

經民聯建議，政府應認真檢視現時醫療系統不勝負荷問題，加強宣傳醫管局網頁及手機應用程式「HA Touch」，讓市民可透過電腦或手機程式得悉輪候時間，也要加強宣傳醫管局手機流動程式「e藥通」，讓市民可透過手機得悉取藥輪候情況，並盡快將醫管局轄下的Apps整合為一個手機應用程式。

經民聯又建議，優化手機應用程式，讓市民輸入急症輪候籌或輪候取藥籌號碼，系統將接近輪到時發出鬧鐘提示，並透過公共屋邨大堂的電視及港台電視31台，列出實時急症室輪候情況。