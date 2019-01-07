23歲青年稱對女性好奇　要妹寛衣讓其撫摸　官指怪異押後判刑

有正常家庭長大，從沒創傷經歷的青年，聲稱對女性身體感好奇，三度非禮年僅15歲親妹，包括摸胸及以下體擦妹私處，妹終忍受不住告知男友及報警。青年今（7日）在區域法院認罪，法官質疑青年成長正常為何會作出異常行為，決定先為青年索取心理報告，把案押後至1月28日判刑。

任輕型貨車司機的23歲被告，承認三項非禮親妹罪。（資料圖片）

任輕型貨車司機的被告，23歲，承認三項非禮罪，指他於2016至2017年間，在家中三度非禮年僅15歲的胞妹。

摸胞妹至哭才停手

案情指，被告為女童X的兄長，被告於2016年夏天，趁X在客廳看電視時，隔著衣服摸X的乳房，X兩度著被告停手，被告才停下，當時X感到非常害怕。

同年12月，被告在睡房內要求X脫衣，X不敢反抗遂遵從被告意思，被告接著摸X的乳房及私處，又以下體磨擦X的私處，至X哭喊才停止。另外，被告於2017年又再在睡房內摸X的乳房。據了解，X將事件告知男友，男友再告知學校老師才揭發。

事件令被告家庭破碎

辯方求情指，被告出於對女性身體的好奇才犯下此案，對於事件已感非常後悔，因此事已令家庭破碎，令父母感到非常傷心。被告在求情信中稱願承擔法律責任，亦從被捕起已與警方非常合作。

官指被告行為異常

不過，法官質疑被告是否只出於好奇，而愚蠢地犯下此案，被告在一個正常家庭成長，亦沒有任何創傷性的經歷，質疑他為何出做出如此異常的行徑。法官遂決定先為被告及事主索心理報告，另為事主再索取創傷報告，案件押後至本月28日判刑。

案件編號：DCCC1014/2018