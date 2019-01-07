西九龍站月台女助理疑遭非禮　疑犯被捕准保釋　警籲受害人報公安

立法會議員譚文豪透露，高鐵西九龍站一名月台女助理於上周五（4日）報案，聲稱在去年12月遭一名男子非禮，但報警時警方卻提議受害人亦應同時向內地公安報案。 警察公共關係科回覆《香港01》指，經初步調查後，已拘捕該名男子，並指該女事主因指控該涉案男子亦曾在內地口岸非禮她，故此同時建議報案人向內地執法部門報案。

由於報案人指，該名被捕男子曾於西九龍站的內地口岸區非禮她，警方將案件列境外罪案，故此建議報案人向內地執法部門報案。 （資料圖片）

一名西九龍站月台女助理在上周五（4日）向警方報案，聲稱在去年12月，分別在香港口岸區和內地口岸區遭一名男子非禮。

警察公共關係科回覆《香港01》指，西九龍站香港警察報案室於上周五（4日）接獲一名23歲女子報案，指她於去年12月在站內的香港口岸區，懷疑被一名50歲男子非禮。經初步調查，警方於同日在站內香港口岸區以涉嫌非禮拘捕該名男子。他已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

由於報案人指，該名被捕男子亦曾於西九龍站的內地口岸區非禮她，警方將該部份案件列「境外罪案」，故此建議報案人向內地執法部門報案。

港鐵則回覆指，一名服務承辦商聘用的月台助理，在本月4日向車站香港口岸區警員報稱有人被非禮，至於案件的詳情，港鐵着記者向警方了解。

公民黨立法會議員譚文豪指，早前有接獲知情人士報料；他認為，事件反映了兩地即使實施「一地兩檢」，但通報機制仍出現問題，因本港警方竟不知道報案人有否向內地執法部門報案。他又提到，今次事件的犯案地點是在西九龍站，不理解為何警方未有主動跟進事件，質疑法律對港人的保障有限。