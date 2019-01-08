嘉湖海逸酒店申建住宅　每層或多達50伙　區議員：同徙置區無分別

長實旗下的天水圍嘉湖海逸酒店向城規會申請，改建為兩座樓高53層的住宅大廈，料可提供5000個單位。根據城規會文件，扣除非住用樓層數目，兩座大廈各有約47層住用樓層。若以5000個單位量計算，即每層有機會被分成超過50伙單位，較紅磡樓盤環海．東岸的一層36伙「奇則」更甚。 申請人稱，擬建項目可改善當區的公私營房屋比例，並有意打造為新地標。不過當區區議員李月民對申請大表反對，擔心日後將加重交通負荷，並進一步減少當區的就業機會。

嘉湖海逸酒店現時共有兩座酒店大樓。（嘉湖海逸酒店網站）

位於天水圍、落成僅19年的嘉湖海逸酒店，正申請改建為兩座住宅大廈，每座分別樓高53層，包括2層地庫及1層空中花園，料共可提供5000個住宅單位。申請人稱，項目可改善當區的公私營房屋比例，並可運用建築特色及獨特建築外形設計，打造項目成為區內地標。

嘉湖海逸酒店申請改建為兩座53層高的住宅大廈。（城規會文件）

每層伙數約53個單位 平均面積近400平方呎

根據城規會文件，重建項目分別有兩座住宅大廈，共可提供5000個單位。兩座大廈分別樓高53層高，當中包括1層空中花園、2層地下停車場，及地面3層商業用途的樓層。扣除相關層數後，各約有47層樓層用作住宅用途。如根據文件中聲稱可建的5000個單位數量，每層各約有53個單位，伙數甚至高於被視為「奇則」、每層分出36伙的「環海．東岸」。

文件中亦申請，將現時的總住用樓面面積由135,000平方米增至185,517平方米。一旦申請獲批，根據增加後的住用樓面面積，平均每個單位可建面積約399平方呎。

嘉湖海逸酒店鄰近輕鐵銀座站。（Google地圖）

最近銀座站僅3條輕鐵路線

項目距離港鐵天水圍站約20分鐘路程，並正正位於輕鐵銀座站旁。現時僅有3條輕鐵路線路經銀座站，包括705、706及751；而距離涉及沉降問題的天榮站約6分鐘路程。

現時酒店被多個屋苑包圍，包括同屬長江實業發展項目的私人屋苑嘉湖山莊、柏慧豪園，及公共屋邨天瑞邨，及天耀邨等。項目附近僅有兩間超級市場，包括於原有的置富嘉湖商場，及毗鄰的翠湖居內。雖然附近亦有多個小型商場，包括天瑞商場、天盛商場、天慈商場及嘉湖新北江商場等，內有多間食肆及設有街市。不過，若從項目步行前往分別約需15至20分鐘。

區議員反對：項目同徙置區無分別

元朗區議員李月民擔心，重建後將令當區人口大幅增加，或加重現時輕鐵及西鐵的交通負荷。他又稱，現時當區缺乏就業機會，而現時酒店每間房間約可造就2個人的就業機會，但酒店一旦改建成住宅，區內大量職位將消失：「天水圍最缺唔係住宅，而係就業機會。」他擔心，重建後令區內勞動人口增加，而就業機會卻不足應付需求。

至於項目每層或分間成50伙單位，他批評：「同徙置區無分別。」他又稱，重建期間或令置富嘉湖商場需暫停營業，對嘉湖北一帶居民造成不便，「最近的街市都要行15至20分鐘。」他將會發動市民聯署，並向城規會反對重建項目。

改建後呎價料較嘉湖貴四成

不過，萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，項目近輕鐵站，附近亦有商業配套，故認為適合重建為住宅項目，而回報比酒店高。他又稱，發展方案更有效地善用土地資源，估計有關申請有機會通過。不過，他估計加上建築期，估計約4至5年後才能推出市場；而計及補地價金額，估計落成後住宅每呎約賣14,000元起。而根據最新成交紀錄，嘉湖的平均呎價約9,600元、柏慧豪園呎價則約10,000元。