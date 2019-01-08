天水圍嘉湖海逸酒店申改建住宅　擬建兩座53層高大廈涉5000個單位

位於天水圍的嘉湖海逸酒店，向城規會申請改建為兩座樓高53層的住宅大樓，並擬放寬總樓面面積限制。項目預計可提供5,000個單位，而原於酒店平台位置的置富嘉湖商場則會保留。 申請人稱，擬議發展項目可進一步改善當區公私營房屋人口比例，並將變成「當區地標」。

嘉湖海逸酒店申請改建為兩座53層高的住宅大廈。（城規會文件）

根據城規會文件，嘉湖海逸酒店有限公司申請將嘉湖海逸酒店改建為兩座住宅大廈，每座分別樓高53層，包括2層地庫及1層空中花園，料共可提供5000個住宅單位。現時酒店的總樓面面積為135,000平方米，申請人亦申請放寬限制至185,571平方米。現時位於酒店平台的置富嘉湖第一、二期商場則會保留，故現有的非住用住宅樓面面積不會減少。

兩座分住宅大廈分別樓高53層，包括一層空中花園。（城規會文件）

申請人稱，重建為住宅發展符合政府近期增加住宅樓宇供應，及善用土地的政策，認為方案能有效善用土地資源。申請人又稱，擬議發展可與區內的私人住宅項目進一步改善當區公私營房屋人口比例，並可運用建築特色及獨特建築外形設計，令項目成為區內地標。

嘉湖海逸酒店現由長江實業旗下的海逸國際酒店集團管理，為區內唯一一間五星級酒店。酒店於1999年落成，分為兩期、共有近1,100個客房。位置鄰近港鐵天水圍站、位於輕鐵銀座站旁。現時酒店旁分別有柏慧豪園，及嘉湖山莊兩個大型私樓屋苑，同樣屬長江實業的發展項目。