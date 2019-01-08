八旬翁不忍妻受病魔折磨　官指屬悲劇法外開恩輕判　老翁即日獲釋

八旬老翁自唯一兒子自殺身亡後，妻又中風並失自理能力，每天獨力照顧妻的老翁，見妻子長期受病魔折磨不忍目睹，終以「不求人」壓在她頸上把妻殺死然後自首，並稱又擔心自己會比妻子早死，怕妻子會因乏人照顧而餓死。老翁早前在高等法院承認誤殺，法官決定就此悲劇案件法外開恩，老翁就誤殺罪今（8日）被判囚兩年，由於老翁已遭還押18個月，扣除假期等日子後，可即時釋放。

被告黃國萬在耀東邨的住所殺死其妻。（資料圖片）

法官判刑時引述感化報告指，感化官認為向被告黃國萬（81歲）實施感化監管為多餘，又歸類本案為「協助自殺」的案件，但法官稱就案件的案情而言，不屬「協助自殺」。

夫婦唯一兒子亦自殺身亡

法官直言被告唯一的兒子於2007年自殺，沒有其他人可以和他分擔照顧太太的重擔，屬「雙老」照顧的情況，雙方都感到十分辛苦。被告太太當時受身體狀況折磨而感痛苦，亦感到毫無尊嚴，而被告在身體及精神上亦同時受到折磨，加上被告當時患有重度抑鬱症，種種因素影響了被告的判斷，認為殺死太太是唯一令雙方解脫的方法。

官指悲劇法外開恩

法官稱奪去他人生命屬嚴重罪行，但考慮到被告年事已高，現已沒有精神問題，不會對社會構成危險，決定就本悲劇案件法外開恩，被告已還押18個月，扣除假期、良好行為的刑期扣減後，可即時釋放。

被告妻曾中風及多種長期病患

案情指，本案女事主為被告的妻子，終年76歲，二人育有一名兒子但他在24歲時便自殺身亡，女事主在2015年中風，女事主亦有高血壓、風濕及甲狀腺機能低下症。女事主原住在老人院，及後由被告將她接回家中照顧。

妻癱瘓兼失味覺視覺

去年6月6日，被告致電緊急救援服務指，他因不忍妻子受病魔折磨，將她勒死。被告在錄影會面中指，自事主中風後，其右邊身癱瘓，失去活動能力，因事主不喜歡住在老人院，被告帶她回家中照顧，可惜事主及被告的情況及後每況愈下，事主失去味覺，無法自己如廁，沒有活動能力，患有痛症，而且她亦失去視覺。

被告擔心先身故妻將無人照顧

被告續指，當自己健康情況開始惡化時，他擔心比事主先離開人世，事主會因無人照顧而餓死，故想過無數次結束事主的生命，但他始終沒有勇氣，因為怕事主會感到痛苦。雖然事主沒有提過想了結生命，但她不時都會稱對人生已感到疲憊。

事發當日，被告認為時候已到，故以「不求人」壓在事主頸上30分鐘，直至不再感到事主的心跳。

案件編號：HCCC94/2018