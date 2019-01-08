八旬翁勒斃妻案　被告六弟指兄對妻無微不至　嘆兄未開口求助

八旬老翁兒子自殺死後，妻子中風失自理能力，老翁獨力照顧其妻時，不忍妻子受長期病折磨，最終以「不求人」勒斃妻子，老翁今（8日）在高等法院獲判入獄2年，但因他已囚禁多時，應能即時獲釋。老翁的多名兄弟姊妹均有到庭支時，得知老翁能獲釋，家人均感到欣喜，六弟更感嘆指兄長經常「收收埋埋」，若他「早啲同人地講」，家人其實可替他分擔，又稱將來會多探望及陪伴這名兄長。

被告黃國萬的六弟黃國強稱以後會多陪兄長。（李慧娜攝）

指兄長對妻無微不至

被告黃國萬（81歲）共有10名兄弟姊妹，今多名兄弟姊妹均有到庭旁聽，被告的六弟黃志強聞判後直言對判決感到高興，又稱被告一直是眾中眼中的「好丈夫」，對亡妻照顧無微不至，「又幫佢揼骨、又幫佢換衫」。

兄長曾呻辛苦

六弟透露雖然被告在照顧妻子期間，曾向他「呻過辛苦」，但當時卻沒有想到可以如何幫助被告，而其他兄弟姊妹亦各有自己家庭和生活，未有給予適當的幫助。

以後會多陪兄長

六弟又感嘆，被告經常「收收埋埋」，若他「早啲同人地講」，家人便可以替他分擔。對於日後有什麼照顧計劃，現已退休的六弟表示「以前掛住搵食」，但日後會多探望被告，多陪伴他，例如陪他做運動、行山等。

另外，六弟又直言此案屬「社會問題」，雖然政府無法為所有老人提供照顧服務，但仍稱「有多啲緊係好」。