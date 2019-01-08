社聯欽州街西建過渡房屋　兩幢提供210個單位　料2020年底入伙　

為解決基層住屋需求，社會一直有聲音要求增加興建過渡性房屋。繼深水埗南昌街項目後，社聯計劃於深水埗欽州街西與通州街交界的地皮，興建過渡性房屋。項目涉及兩幢樓高4層的組合屋，可提供合共210個單位，估計可於2020年年底入伙。 社聯正就項目向地政總署申請，計劃涉及 5 年短期租約，稍後會向深水埗區議會介紹項目詳情。

社聯申請於欽州街西建過渡性房屋。（社聯文件圖片）

單位設獨立廁所及煮食空間

社聯計劃利用地皮，興建兩幢樓高4層的組合屋作過渡房屋之用。項目內設有消防樓梯供住戶使用，而當中提供的210個單位中，分為1人、2人，及3人住戶單位，外設4個無障礙單位於地下。

項目單位的人均居住面積不少於7平方米，面積符合公屋要求；而每個單位均附設獨立洗手間、浴室，及電熱水爐，並另設有使用電爐的煮食空間。組合屋外貌將配以不同顏色，並有充足的玻璃窗以達到採光的要求，社聯希望予人邨「年青」、「有活力」及「設計新穎」的感覺。

該幅政府地皮現為地政總署斜坡組臨時用地。（Google街景）

輪候公屋最少3年人士可申請

合資格住戶包括需輪候公屋最少3年或有其他長遠居住安排、現正居於不適切住房，及低收入並急需社區支援的住戶。租約年期為約4年，首輪租戶的租約為2年，而租戶獲編配公屋後1個月內需交回單位。至於租金水平則參考「社會房屋共享計劃」、綜合社會保障援助(綜援)的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。

地皮位於富昌邨及南昌邨之間，附近有富昌商場及通州街街市。（Google 衛星圖）

社聯正向地政總署申請批准短期租約，並正進行預製組合屋的建造規格及間格設計。團隊已接觸屋宇署及消防署了解建造四層組合屋的結構安全及防火要求，將在1月中於區議會會議聆聽地區持份者的意見，估計可於2020年年底入伙。

該幅地皮面積約3,367 平方米。現為地政總署斜坡組臨時用地，用作工地辦公室和後援緊急控制中心。地皮位於富昌邨及南昌邨之間，附近有富昌商場及通州街街市，加上毗鄰通州街公園及深水埗公園，配套齊全。而距離港鐵南昌站亦僅一街之隔，交通方便。不過，相隔數街之遙即為早前由信置財團投得的地王，而亦正正位於西九龍走廊旁邊，估計噪音問題嚴重。