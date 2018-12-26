欽州街與通州街交界政府地皮　擬建過渡性房屋　提供逾250個單位

住屋問題一直困擾港人，根據公屋輪候冊數字，截至今年9月底，一般申請者的平均輪候時間為5.5年。為解決港人住屋需求，不同團體曾倡議於多塊閒置土地興建過渡性房屋，以解燃眉之急。 消息指，政府擬利用位於深水埗欽州街西與通州街交界、佔地5,000平方米的臨時用地，興建6層高的過渡性房屋，共可提供250個至270個單位。

據了解，政府擬於欽州街與通州街交界地皮（圓圈範圍），興建過渡性房屋。（Google街景）

明年動工 可望後年入伙

消息指，政府有意推出首塊政府地皮，作興建過渡性房屋之用。據了解，該幅地皮位於深水埗欽州街西與通州街交界、佔地5,000平方米，政府擬興建6層高的過渡性房屋，共提供約250個至270個單位。計劃或將交由社聯負責興建，並於下月提交文件到深水埗區議會作討論。若順利通過，將最快於明年9月動工，2020年入伙。

該幅政府地皮現為地政總署斜坡組臨時用地。（Google街景）

近西九龍走廊噪音大

該幅地皮現為地政總署斜坡組臨時用地，用作工地辦公室和後援緊急控制中心。地皮位於富昌邨及南昌邨之間，附近有富昌商場及通州街街市，加上毗鄰通州街公園及深水埗公園，配套齊全。而距離港鐵南昌站亦僅一街之隔，交通方便。而地皮前方暫無高樓大廈阻隔，相信景觀頗為開揚。不過，相隔數街之遙即為早前由信置財團投得的地王，而亦正正位於西九龍走廊旁邊，估計噪音問題嚴重。

鄭泳舜（中）早前曾建議政府於上述地皮興建過渡性房屋。（資料圖片／彭毅詩攝)

民建聯立法會議員兼深水埗區議員鄭泳舜早前提議政府於上址興建過渡性房屋，他形容政府一直對上述選址持開放、積極的態度，認為興建250個至300個單位的數量合適，但細節將有待當局公布。他希望政府能於明年首季提交計劃予區議會討論，以盡快提供過渡性房屋予市民。他又稱將項目交予社福機構的做法合適，認為機構可提供住屋以外的配套設施。