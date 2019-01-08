20名空運中心保安遭拖糧40萬　僱主玩失蹤　工友等到死仍無糧出

臨近年關，卻爆出外判公司拖糧事件。有受聘於宏川物業管理公司的機場空運中心保安員表示，連同約20名工友遭無理拖欠薪金，粗略估計涉款逾40萬元，甚至有工友等到過身亦無法成功追討薪金，坦言對公司失去信心、感到徬徨，已向勞工處求助。

劉女士指，公司拖欠其薪金近2萬元。（余俊亮攝）

逾20名工友疑遭拖糧 涉款逾40萬元

街工立法會議員梁耀忠今（8日）表示，近日收獲逾20名受聘於宏川物業管理有限公司的保安員求助，稱遭到公司無理拖糧，更有工友被欠糧達4個月，粗略估計涉款逾40萬元，批評相關的僱傭條例阻嚇力低，使僱主有恃無恐。

曾多次追薪 隨後僱主「玩失蹤」

工友劉女士憶述，於去年11月入職宏川擔任夜更保安員，每天上班12小時及日薪570元，惟連續上班一個月後，公司負責人卻未能依時支付薪金，涉款近20,000元。她說，自己曾多次主動聯絡僱主追薪，對方則承諾即將發還薪金，甚至給予其薪金支票，惟最終支票卻無法兌現，隨後亦無法再聯繫上老闆。

她續說，曾就事件聯同工友向大判偉萊物流有限公司投訴，惟對方僅回應指已按時支付薪金予宏川，難以介入處理。

有工友等到過身亦無法成功追討薪金

劉指出，得悉有名工友自去年一月已遭公司拖欠薪金，惟期間因病離世，至今其家人亦未能替其成功追討薪金。而公司曾零星向個別員工支薪，說服僱員繼續上班，但她坦言，對公司已失去信心、感到徬徨，因此在去年12月初請辭。

梁耀忠指，政府應嚴懲犯法僱主，以保障工友權益。（余俊亮攝）

「返工緊係為有糧出」，她慨嘆，從事保安行業7年，初次遇到僱主拖糧，又指自己為家庭經濟支柱，辭職後不僅未能覓得新工作，應付日常生活開支亦見困難，還拖欠租，或須向外界借貸度難關，期望公司可盡快支付拖欠薪金。

據悉，相關工友已向勞工處求助，並於1月28日到勞資審裁處落案。

梁耀忠斥僱傭條例阻嚇力不足 僱主有恃無恐

梁耀忠指，上述公司的拖欠薪金事件只是冰山一角，斥僱傭條例的阻嚇力不足，加上工人追討需時，認為政府應嚴懲犯法僱主，以保障工友權益。