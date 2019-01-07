【疑似走失】松鼠怒奔馬鞍山屋苑　居民通知保安反被鬧：趕盡殺絕

雖然香港常被稱「石屎森林」，但其實當中亦住着很多珍貴的動物。近日一網民於馬鞍山屋苑發現有松鼠出沒，於是通知保安。網民狠批樓主做法不智，因為叫保安等於叫人活捉松鼠，傷害無辜小生命，「大驚小怪！」、「畀佢好好生活好嗎？」不過後來樓主解釋聯絡保安是幫助失主更快尋獲松鼠，但仍遭網民怒插樓主衝動行事，甚至被懷疑其解釋的可信性。

近日一網民於馬鞍山屋苑發現有松鼠出沒，於是通知保安。（fb群組「馬鞍山之友」片段截圖）

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一名男網民日前於facebook群組「馬鞍山之友」上載影片，表示於前日（5日）早上時份，在馬鞍山錦豐苑G座附近發現有一松鼠在空地亂跑。片段長約5秒，可見松鼠在空地四處張望，似乎想找尋食物，後來就一直向前跑，甚至跳上一級，直至跑到草叢中。

樓主表示當時有向保安通報，但未有解釋找保安的目的及通知內容。此舉即惹來大批網民留言，表示松鼠並非本港罕見生物，不解樓主為何要通知保安，「其實點解要報？佢本身好哋哋」、「 唔係老鼠嚟㗎喎，係松鼠嚟㗎」、「做乜要趕盡殺絕」、「樓主真係無事搵事做」。

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部份網民更以陰謀論指出樓主其實有心想叫人活捉松鼠，「可能樓主唔鍾意小動物」、「 我覺得樓主要交代同保安講咗咩」有住在附近的網民稱，其實松鼠已不是第一次出現，更有人曾目擊小朋友追逐牠，非常可憐。

而根據網民拍攝的相片，該品種叫雪地松鼠，並非香港常見的野生松鼠品種，估計是主人不小心令松鼠走失。後來樓主回應網民，解釋稱通知保安是希望有助失主更快尋獲寵物，並非大家所說要趕盡殺絕。

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但網民仍怒批樓主做法不智，「隻松鼠咁可愛，何必要做到咁絕？」、「松鼠都驚到要搵保安，係咪黐線㗎？」、「如果佢被人道毀滅，樓主你開心啦吓話？」、「樓主請三思自己嘅決定」。

根據漁護署第170章《野生動物保護條例》，松鼠列為受保護野生動物，不可捕獵野生松鼠。另外，在本港亦不可進行販賣，否則即屬犯法，但飼養松鼠則不算犯法。

而根據漁護署官方資料顯示，香港最常見的野生松鼠品種為赤腹松鼠，至目前為止，數目多於200隻。

（fb群組「馬鞍山之友」）