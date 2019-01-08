方國珊村屋項目被追6百萬案　原告爆計劃實為「套丁」 指方是主腦

西貢區區議員方國珊，被指於20多年前透過持有的公司，與一名女地主簽下合約，在對方的西貢大網仔興建6棟村屋，女地主可獲其中兩棟，惟項目最終「爛尾」，只建得2棟房屋。女地主指方國珊等人違約，要求交還土地及賠償約600萬元，案件今（8日）在高等法院開審。女地主的律師在開案陳詞時指，本案是典型「套丁」，並指項目發展計劃時有一筆「丁屋合作費」，原告指該款項當中涉及購買「丁權」費用，直指方是幕後主腦。

方國珊與其父今有到庭。（朱棨新攝）

原告為已故何淑明(女，下稱何)的遺產執行人關雄盛，而本案有21名被告，除方國珊(下稱方)和一間和她有關連的公司，另外18名被告均曾經或現時持有該地的男丁；地政總署署長亦是被告之一，由律政司代表應訊。

方原與陳秀雯潘芳芳合組公司

原告律師的開案陳詞指，何於1995年與方、前藝人陳秀雯和潘芳芳合組的公司田宅行簽訂協議，計劃在何持有的土地興建6棟丁屋，何可以先挑選2棟，餘下歸田宅行所有。而田宅行負責申請和測量等，相關費用也由它支付。

協議定明要找人行使丁權

協議亦列明，田宅行需尋找他人行使丁權，然後何再把土地轉至指定的人士名下。惟田宅行出現糾紛，之後並清盤，方以個人名義於2000年和何簽訂另一份協議，接手該項目。

方因項目遲未完成需賠償

惟由於相關項目遲遲未能完成，何於2002年入稟區院控告對方。該案兩年後和解，方需賠償10萬元，以及提供20萬元保證金。若項目未完成，方需把土地交還予何。

原告指案件屬典型「套丁」

原告指方的行為是典型的「套丁」，與丁屋政策原本目的不符，更指方是事件中的主腦。原告讀出被告石偉文與發展商的協議，指涉案被告在協議中承認發展商才是真正擁有該土地，石偉文只以信託人身份持有該地。

指方涉以3至24萬購丁權

原告又透露，方國珊指稱就處理涉及項目的建築費、行政費和「丁屋合作費」等，共花費約1200萬元。原告指該筆「丁屋合作費」正是方國珊購買丁權的費用，而涉及文件顯示，該費用介乎3至24萬元。

原告又指方的抗辯理由中，否認相關項目為非法，方亦不是涉案土地的受託人。

案件編號：HCA 265/2012