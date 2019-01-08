地政總署多方面加快土地供應　設專責組加強土地執管

土地供應問題成為港人關注議題，地政總署表示，今年工作目標是加強土地供應工作，成立內部土地供應組，中央統籌賣地、大面積換地及地契修訂，加快程序。署方今年四月成立特別任務組，加強土地執管工作，會從內部調配人手集中處理有安全隱患、環境衛生問題、公眾關注或情節嚴重的非法佔用土地、違規發展農地個案，強力執法。
地政總署署長陳松青透露，已向運輸及房屋局提交多幅市區閒置地，適合作過渡性房屋。其中，一幅由地政總署使用中、位於深水埗欽州街的工地，將於9月交出，料很大機會於短時間內可釋出作社會房屋項目。
地政總署已向運輸及房屋局提交多幅市區閒置地，研究是否可作過渡性房屋。（資料圖片／張浩維攝）
地政總署多名高層今日(8日)與傳媒茶敍，交代今年工作目標。署方透露，今年會成立「土地供應組」，約涉及60多名職員，以一個小組形式中央統籌賣地、大額補地價及大面積修訂地契工作，冀加快相關土地供應工作。陳松青指，此舉是希望可支援加快釋出住宅及工商用地，預料第一季完結前正式啟用。
欽州街工地（紅圈位置）擬建過渡性房屋。（Google街景圖）
欽州街工地擬建過渡性房屋
他又指，由於運房局已成立專責小組處理過渡性房屋項目，故署方亦已向當局提交多幅市區政府閒置用地名單，建議可作社會房屋項目，最細的一幅土地約500平方米。
陳松青指，其中一幅正由地政總署使用，地盤面積約5100平方米及位於深水埗欽州街工地，今年九月便可騰空，建議可建過渡性房屋。據悉，社聯已申請使用該地盤作社會房屋。
此外，地政總署今年四月亦會成立「特遣隊」，專責處理情節嚴重、有危險及衞生問題的違規事項，會優先取締處理。陳松青形容，公眾關注度亦是考慮之一，即涉及高官名人等亦是優先處理事項。
署方亦正研究開放地圖數據，並擬於2020年推出行人地圖，可顯示室內情況等，較坊間的地圖更方便行人使用導航。