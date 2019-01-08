地政總署多方面加快土地供應　設專責組加強土地執管

土地供應問題成為港人關注議題，地政總署表示，今年工作目標是加強土地供應工作，成立內部土地供應組，中央統籌賣地、大面積換地及地契修訂，加快程序。署方今年四月成立特別任務組，加強土地執管工作，會從內部調配人手集中處理有安全隱患、環境衛生問題、公眾關注或情節嚴重的非法佔用土地、違規發展農地個案，強力執法。 地政總署署長陳松青透露，已向運輸及房屋局提交多幅市區閒置地，適合作過渡性房屋。其中，一幅由地政總署使用中、位於深水埗欽州街的工地，將於9月交出，料很大機會於短時間內可釋出作社會房屋項目。

地政總署已向運輸及房屋局提交多幅市區閒置地，研究是否可作過渡性房屋。（資料圖片／張浩維攝）

地政總署多名高層今日(8日)與傳媒茶敍，交代今年工作目標。署方透露，今年會成立「土地供應組」，約涉及60多名職員，以一個小組形式中央統籌賣地、大額補地價及大面積修訂地契工作，冀加快相關土地供應工作。陳松青指，此舉是希望可支援加快釋出住宅及工商用地，預料第一季完結前正式啟用。