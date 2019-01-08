運房局蘇偉文視察青衣百步梯　工聯會麥美娟促請優化交通行人設施

政府一直提出建設長者友善社區，協助長者和行人暢道通行，惟青衣區內部份行人過路處存在安全隱憂；亦有位處山坡的村屋多年來欠缺無障礙設施，居民每日上落百步梯，苦不堪言。工聯會立法會議員麥美娟今日(8日)與運輸及房屋局副局長蘇偉文、運輸署及路政署代表在青衣區視察。麥美娟要求當局增建無障礙設施、改善行人過路處設計，保障行人安全；她並促請政府盡快落實增設青衣至瑪嘉烈醫院及青衣至九龍兩條專線小巴服務。 蘇偉文回應指會研究上述訴求，其中部份行人過路處的改善工程有望在今年第三季施工。

麥美娟與蘇偉文在青衣視察，麥美娟要求在漁民村及聖保祿村增設無障礙設施，而蘇偉文亦親身體驗行百步梯。 （工聯會圖片）

建議青敬路近宏福花園行人天橋增建無障礙設施

身兼葵青區議員的麥美娟指出，現時青衣青敬路聖保祿村段至楓樹窩路迴旋處有數個行人過路處有安全隱憂，包括青敬路近青衣城對出過路處沒有交通燈，經常出現人車爭路問題，「有時街坊要等好耐先過到馬路，過馬路時亦險象橫生。」運輸署指會研究相關路段的車量數據，再作出適切改善措施。

至於就青敬路近宏福花園段過路處經常出現擠塞，麥美娟要求把宏福花園對出行車影線位置改建成行人路，運輸署已接納建議，改建工程預計可於今年第三季施工。

另外，麥美娟極為關注青衣區內無障礙設施不足問題，多年來一直爭取在青敬路聖保祿村、漁民村，蘇偉文亦親身體驗平日長者行走百步梯的苦況。麥美娟引述蘇偉文回應稱，政府會與相關部門研究在這兩村主要通道加設上坡設施的可行性。

麥美娟亦建議在橫誇青敬路近宏福花園行人天橋增建無障礙設施，路政署回應會盡快就後者位置加建升降機展開可行性研究，爭取推展人人暢道通行第三階段計劃中可行的項目。