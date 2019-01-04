麥美娟批天水圍新街市選址堅離地　調查：8成天北居民反對

最新一份施政報告落實為天水圍興建街市，政府早前公布選址擬定設於天福路路段範圍，並提出兩大方案，包括道路上蓋方案或車站廣場方案。 工聯會於去年年底進行問卷調查結果顯示，近八成受訪者表示不支持現有方案，原因包括交通不便以及街市檔口太少。麥美娟認為，方案完全沒有考慮區情，批評當局缺乏決心和魄力尋覓土地為社區興建綜合大樓。

聯會議員麥美娟批評，政府誤以為於天水圍鐵路站旁興建街市便等於交通方便，不了解當區居民無使用鐵路的習慣，多數乘搭巴士出入。（鄭榕笛攝）

工聯會於去年10月中至12月中透過問卷調查訪問763名天水圍居民，當中九成半人處於天水圍北，當中有七成受訪者表示，不會前往天福路公眾街市買餸；7成8受訪者不支持現有兩大方案，要求興建綜合大樓及熟食中心。

工聯會指出，現有計劃只能提供80至100個攤檔，交元朗大橋街市的300攤擋少一半以上，難以成為區內龍頭街市。

工聯會議員麥美娟批評，政府誤以為於天水圍鐵路站旁興建街市便等於交通方便，不了解當區居民無使用鐵路的習慣，多數乘搭巴士出入。而且鐵路站地點在天水圍南，天水圍北的10萬名居民需乘車才能到鐵路站，「既然都要搭車，居民寧願去元朗大橋街市買餸。」

元朗區區議員姚國威建議，工聯會去年初的調查得出，有超過五成受訪居民支持在天暉路香港女童軍總會用地興建街市，認為該地交通方便，大部份天水圍北的居民可以步行到達，地皮亦適合興建連地底停車場的綜合大樓。

麥美娟批評，當局提交的兩大方案，僅以封閉行車線的方式劃出土地，勢必嚴重影響區內交通，質問當局「點解冇決心搵土地為社區興建綜合大樓？」