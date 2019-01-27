【豬年2019】超強颱風山竹毀順德花田三成桃花　供應商料加價一半

下周二（2月5日）就是大年初一，不少市民會買年花放置家中增添節日氣氛。有桃花供應商表示，因去年超強颱風「山竹」吹襲破壞，其內地順德的花場水浸嚴重，桃花供應量按年減約兩至三成，當中2米高桃花較多被折斷，每棵售價由去年約400元至500元，最多加價約六成，增至600元至800元。雖然仍有熟客提早預訂，但供應商為增加客源，今年「主攻」網購並免費送貨。 同是種桃花，在廣州芳村設花場的供應商指，由於農田位於內陸位置，幸未有被「山竹」摧毀過多桃花，反而近期天氣和暖，桃花當造，售價與往年相若。

新年將至，訂購靚年花要留意。（資料圖片 / 江智騫攝）

山竹破壞力較前年天鴿嚴重

每年年宵人山人海，不少市民會到維園購買年花，不過香港地少人多，人力成本高，買到的桃花大部分來自內地花場。位於內地順德的國仕蘭亭，其負責人郭柏彤指，處於低窪地區的農田位於珠三角西面，正好是「山竹」路徑的範圍附近，受到猛烈風力及水浸嚴重，導致桃花損毀嚴重，「比（前年超強颱風）天鴿摧毀更多，想不到山竹破壞力這麼大。」其中2米高小棵桃花樹因承受力較差，受毀最嚴重，供應量大減兩至三成。產量減少，售價難免提高，每棵價格由去年400元至500元，按年升一半至六成，每棵要賣600元至800元。

他續指，大棵桃花因樹枝較為粗壯、肥大，未有過多受損，質素與往年相若。不過，由於通脹、運費等正本增加，4米高的桃花售價也有波動，由去年的2,600元增至3,000元，按年升15%；5至6米高桃花王亦有加價，今年售價約為6,000元。他直言不擔心競爭力減低，「好多熟客聖誕前已落訂，大棵桃花都被商場預訂了。」

郭柏彤指，受超強颱風「山竹」吹襲影響，桃花按年減產兩至三成。（受訪者提供）

因「山竹」移動路徑吹襲不少花場，今年年花價格也受波動。（天文台網頁）

今年增設網上訂購服務

由於桃花對天氣十分敏感，郭柏彤表示，氣溫需維持於攝氏10多度至20度左右，若本月天氣不會「忽冷忽熱」，則有利桃花適時開花。他表示，今年在年宵市場投得2個濕貨檔，並會轉變經營方式，「不需要市民到維園逼住買年花，這麼辛苦，我們今年會做多些網上訂購，在本月20日前預定還會免費送貨。」

距順德40公里 避過風劫

在廣州芳村設有花場的鴻圖老譚花店負責人譚振則指，由於花場位於廣州市西南方，於順德偏北方向，相距約40公里，幸好避過「山竹」的強勁風力路徑，「吹到來已經是風尾，風力尚算輕微，水浸到膝頭位置，但颱風過後水退得快，只有20、30棵桃花樹傾倒，可以好快修復好。相反近江門、順德等地，就水浸至心口，好多桃花被浸死救不回。」

他透露，由於早前天氣和暖，適合桃花開花條件，形容是「十年來最合適」，指出桃花的花蕾偏大且多，顏色鮮艷，「可以大量供應，所以不敢加價，2米高桃花與往年一樣，約800元至900元。」