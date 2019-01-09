殘疾公務員數目五年間減少近14%　2017-18年度聘請不足三千人

殘疾人士不時遇到求職困難，政府作為全港最大僱主，應帶頭樹立良好榜樣，惟據政府數字顯示，公務員體系內殘疾僱員的人數按年下降，由2013-14年度的3,415人降至2017-18年度的2,942人，減少近14%，而殘疾僱員人數佔的整體公務員百分比，亦按比例下降0.4%。

在職培訓計劃的參加者人數，，由2013-14年度的419人下降至2017-18年度的408人。（資料圖片）

殘疾公務員數目五年間減少近14%​

據勞工及福利局局長羅致光今（9日）交代立法會的書面答覆所指，公務員體系內的殘疾人士數目，由2013-14年度的3,415人降至2017-18年度的2,942人，減少近14%，按殘疾類別聘請的公務員的百分比計算，當中以肢體傷殘類別的下降百分比最多，在五年間減少了23.2%。而殘疾僱員人數佔的整體公務員百分比，亦按比例下降0.4%。

警務處聘請最多殘疾人士

在眾多政策局及部門中，聘請最多殘疾人士的為警務處，在2017-18年度共僱用516名殘疾公務員，其次為康樂及文化事務署，同年度共僱用246名；而聘請最少殘疾人士的部門則為大學教育資助委員會。

在職培訓計劃的參加者人數有按年下降趨勢

此外，在職培訓計劃的參加者人數亦有按年下降趨勢，由2013-14年度的419人下降至2017-18年度的408人，減少約2.6%；受訓後成功就業半年或以上的參加者亦由2013-14年的167人下降至144人。

「就業展才能計劃」下受聘的殘疾僱員，在2016年僱用超過3個月的個案佔整體比率為63%，共有517宗，惟同年受僱超過12個月的個案則下跌至230宗，按比例減少35%。