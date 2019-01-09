「警媽」Madam為未能陪伴子女成長落淚：工作女性一啲都唔容易

近年不同紀律部隊都善用社交平台，除了能夠即時發佈重要資訊外，亦能夠作為大眾認識紀律部隊的切入點。香港警察Facebook專頁今日（9日）就發布一段「警媽」Yvoone的的真實故事片段，在警隊擔任家庭衝突及性暴力政策組高級督察的Yvoone，更一度因未能全力照顧子女而哽咽落淚。

現駐守家庭衝突及性暴力政策組的高級督察Yvoone，因工作範疇經常要應付突發事件，令她不能時刻陪伴子女。（香港警察Facebook專頁截圖）

警媽Yvoone：兩年冇去過個仔嘅學校旅行

現駐守家庭衝突及性暴力政策組的高級督察Yvoone，本身亦是一子一女的母親，在片段開首已直言「香港的工作女性一啲都唔容易」；既要照顧子女，亦要忙於工作。尤其當她的工作範疇經常要應付突發事件，令Yvoone不能時刻陪伴子女，她更於片段中坦言「我已經有兩年冇去過個仔嘅學校旅行」，原因正正為突然被調派前往執行任務。

Yvoone直言因工作原故令年幼的女兒每晚需由傭人陪她睡覺，甚至因此令女兒幾乎「唔認得」自己。（香港警察Facebook專頁截圖）

工作多接觸虐兒案 趁餘暇追回親子時間

而最令Yvoone感觸的是，因工作原故令年幼的女兒每晚需由傭人陪伴睡覺，甚至因此令女兒幾乎「唔認得」自己。Yvoone說到此刻，亦忍不住淚水，一度哽咽落淚。惟Yvoone指自己工作的部不時會接觸到不同的虐兒案件，明白兒童被最親的人傷害，其陰影將會是一世的。所以她說，每到假期均會帶子女四處玩樂，不希望錯過子女成長的每一分秒。