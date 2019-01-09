【流感高峰】民生書院小學20學童中招　1人甲型流感病毒呈陽性

衞生署衞生防護中心今日（9日）調查屯門聖公會福利協會康恩園殘疾人士院舍和九龍城民生書院小學爆發的甲型流感個案，分別有8名院友及1名學童的呼吸道樣本，經化驗證實對甲型流感病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已視察有關院舍和小學，並建議所需感染控制措施，正接受醫學監察。 衞生署今日下午回覆查詢指，截至昨日（8日）的三日間，院舍學校爆發流感樣疾病個案臨時數字顯示，有57宗爆發個案，66%涉及幼稚園或幼兒中心，整體受影響人數達301人。

衞生署衞生防護中心今日（9日）調查屯門一所殘疾人士院舍和九龍城一所小學爆發的甲型流感個案。（資料圖片）

九龍城民生書院小學爆發流感，涉及學童共8男12女，年齡介乎7至10歲。他們自1月2日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。全部人均已求醫，無需入院，他們現時情況穩定。1名受影響學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

至於屯門聖公會福利協會康恩園殘疾人士院舍，有21名男院友及1名女職員，自上月27日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。全部人均已求醫，當中11人需入院接受治療。其中8人經治療後已出院，全部病人情況穩定。8名院友的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心人員已視察有關院舍和小學，並建議所需感染控制措施，預防呼吸道感染，該院舍和小學正接受醫學監察。衞生防護中心發言人表示，本港已踏入冬季流感季節，預期本地季節性流感活躍程度在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間，提醒市民需保持警覺。

發言人提醒，由於人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，未有接種今季流感疫苗的兒童、50至64歲人士、長者和長期病患者，應盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。

踏入冬季流感高峰 有52宗成人嚴重個案

衞生署今日表示，截至昨日（8日）的三日間，院舍學校爆發流感樣疾病個案（臨時數字）顯示，涉及38間幼稚園或幼兒中心、14間小學、2間中學、2間安老院舍，連同1宗其他個案，共57宗爆發個案，共301人受影響。

由上月30日踏入2018/19冬季流感高峰的一周，在18歲或以上人士方面，截至昨日（8日），有52宗嚴重流感個案，當中37宗涉及「甲型(H1)」、4宗為「甲型(H3)」及11宗「甲型 (有待分型)」；死亡個案有18宗，當中15人年齡為65歲或以上，3人年齡介乎50歲至64歲。

至於18歲以下兒童，截至昨日（8日），今年共有5宗嚴重個案，當中4宗涉「甲型(H1)」、1宗涉「甲型(H3)」，無死亡個案。2018年全年則有31宗嚴重個案，包括有3名兒童死亡，當中16宗涉「乙型」、10宗涉「甲型(H1)」、5宗涉「甲型(H3)」。