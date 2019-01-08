【流感高峰】兩日內爆28宗學校爆發個案　19宗為幼稚園／幼兒中心

本港正值冬季流感高峰期，衞生防護中心披露，昨日（7日）新增4宗成人嚴重流感個案，由去年底至昨日累積有46宗。同日新增一宗死亡個案，由去年11月10日起累計奪去17人性命，死者皆為50歲以上人士。 另外，在1月6日及7日兩天之內，錄得多達28宗學校爆發個案，其中最多是幼稚園及幼兒中心，佔19宗。

近日有多間學校爆發流感。學生應加強個人衞生，小心中招。圖中學生非涉事個案。（資料圖片）

開學後部分學校爆流感 兩日錄得28宗個案

聖誕節、元旦假期後，學生回到校園，學校亦相繼出現流感爆發個案。根據衞生防護中心數據顯示，本月1日至5日都未錄得學校爆發個案，但至單是6日及7日，新增28宗學校爆發個案，其中幼稚園及幼兒中心有19宗；小學佔7宗；中學佔2宗。

此外，安老院舍亦錄得1宗爆發個案。上述院舍、學校個案合共有181人受影響。

全部嚴重流感個案屬甲型 死亡病例多為長者

此外，自去年12月30日踏入冬季流感季節開始，出現46宗成年人流感嚴重個案，佔最多是65歲或以上長者，達19人；其次是50歲至64歲，佔18宗；餘下9宗是18歲至49歲。而17個死亡病例，皆為50歲以上人士，其中50歲至64歲的死者3名、65歲以上死者14名。

至於兒童病例方面，當局指，截至昨日，18歲以下兒童錄得流感相關的嚴重併發症個案為5宗，無人死亡。

當局亦指，甲型流感正主導目前疫情，絕大多數個案是H1甲型流感，達31宗；H3甲型流感佔4宗；另有11宗均屬甲型流感，但未分型。兒童嚴重個案在今年起計維持5宗。