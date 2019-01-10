議員促醫療券加碼　林鄭：未能分流急症室人次　檢討是否適得其反

公立醫院服務的輪候時間一直為人詬病，立法會議員陳凱欣今日（10日）在行政長官答問大會上提出，建議將長者醫療券金額由2,000元增至3,000元，令長者有更多機會向私家醫生求診。 特首林鄭月娥回應指，醫療券使用率雖高達90%，但無助為入住公立醫院及求診人次分流，已要求食物及衞生局全面檢討醫療券的效能，以檢視醫療券是否適得其反。

林鄭月娥出席立法會答問大會。（盧翊銘攝）

立法會議員陳凱欣在會上提問時指，長者醫療券金額只得2,000元，「睇得流感睇唔到眼，睇得眼嚟又睇唔到牙」，建議直接將醫療券金額增至3,000元。她又形容公營醫療面臨崩潰邊緣，強調公營醫療體系「重治療、輕預防」的做法一定要改。

林鄭：已要求食衞局檢討醫療券成效

林鄭月娥回答時指出，長者醫療券的金額已從初期的650元增至現時2,000元，使用率高達九成，惟做不到應有作用，未能分流入住醫院及急症室的人次。她指不介意增加醫療券金額，但要知道醫療券是用得其所抑或適得其反，又引述有業界人士指醫療券計劃令長者並非只向同一名醫生求診，對推動基層健康未必有效。她透露已要求食物及衞生局全面檢討醫療券效能，並會公布檢討結果。

另外，林鄭月娥同意陳凱欣的說法，認同若沒有制度上的大轉變，將難以應付人口老化帶來的挑戰，政府將大力投放資源在基層醫療，提高市民的預防意識。