【林子健案】辯方專家指有化學品能令人迅失知覺　不一定要哥羅芳

民主黨成員林子健前年聲稱被擄走及在大腿打釘，事後卻被指虛報被擄案續審。辯方專家證人、英藉法醫同意控方指，若要在林的大腿對稱入釘，需要林的配合；惟林遭人制壓，施襲者也可做到同樣的傷勢；專家又指，林身上的傷痕在十多小時後仍可見，應屬瘀傷，認為施襲力度達中等，又指除哥羅芳外，也有化學物質也能令人迅速失去知覺。控辯雙方舉證完畢，下月18日作結案陳詞。林離庭時向控方方向喊：「Shame on you! Ridiculous!」

林子健今離庭時對被控表不滿，並說：Shame on you! Ridiculous! （林樂兒攝）

被告林子健，44歲，否認一項明知而向警務人員虛報有人犯罪，指他於2017年8月11日在瑪麗醫院向偵緝警員黃繼霈虛報自己8月10日在咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶。

指十字釘傷非完全對稱

辯方專家證人、英國法醫及法律醫學專家Dr Jason Payne-James接受控方盤問。控方問道，是否同意要造成林子健大腿上的對稱釘傷，需要林非常合作。Jason同意，但謂如林遭人綁起，也可形成同樣的傷勢。他再補充，其兩邊大腿各被釘上五個十字，但並非完全對稱。

資料指林曾認為無法逃離未有掙扎

控方續問，如林有掙扎，是否難以釘成這樣。Jason表示同意，但謂按其收到的資料，林稱當時認為無法逃離，故未有掙扎。控方再追問他有無懷疑林子健的說法，Jason回應未能判斷林是自殘或受襲。

有化學物質能令人快速暈倒

控方指，林的肚皮傷勢只見紅印，認為施襲力度輕。Jason不同意，指拍照距案發相隔十多小時，仍可見傷痕，應是瘀傷，施襲力度至少屬中等。至於哥羅芳掩口鼻是否可致即時昏迷，他稱自己非毒理學專家，這超出其專業範疇，只能道有些化學物質可使人快速暈倒。

案件編號：KCCC2556/2017