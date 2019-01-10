教育人員專業操守議會選舉接受提名　2月22日截止

教育局今日（10日）公布，第十三屆教育人員專業操守議會選舉現正接受普通日校、特殊學校及教育團體提名候選人參選。 教育局發言人表示，每所學校可提名一位在職常額檢定教員（包括校長）為候選人。發言人續指，任何在職常額檢定教員如獲60名同類學校的在職教師支持，亦可以獨立候選人身分參選。

教育人員專業操守議會早前就《香港教育專業守則》修訂進行諮詢。（資料圖片）

發言人補充，本地的師資培訓大學、辦學團體，以及在2018年12月31日或之前，獲批准加入香港教師中心成為團體會員的學校議會、校長團體和教師團體，亦可提名候選人。

議會共有28個議席，教師提名類別佔13席、教育團體提名類佔8席、家長代表提名類別佔3席及教育局常任秘書長提名類別佔4席。新一屆成員的任期為期兩年，由2019年5月1日至2021年4月30日。

所有提名須於2月22日中午12時前送達教育局。教師提名類別議席的投票於4月10日舉行。教育局呼籲教師、學校及教育團體積極支持和參與來屆議會選舉。

教育人員專業操守議會於1994年4月根據《教育統籌委員會第五號報告書》的建議成立，其職權範圍共有三項︰