新富戶政策實施　再有公屋戶無申報物業罪成　罰4萬及單位勢收回

房委會於2017年10月1日起實施公屋新富戶政策，有公屋住戶因未有申報持有香港住宅物業，因明知而作出虛假陳述，於1月8日東區裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款4萬元，是近年干犯同類罪行最重的罰款。 由於新富戶政策下，公屋住戶不能在本港擁有物業，預料其公屋單位勢被房屋署收回。

新富戶政策實施後，又有公屋戶因隱瞞申報擁港物業被法庭定罪。（資料圖片）

房屋署發言人今日（10日）表示，一名公屋居民在2018年4月的申報周期，只申報擁有一個商鋪的四成業權。但據房署的最終調查結果顯示，該名居民隱瞞在申報時段內擁有一個香港住宅物業，因明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》，故被房屋署提出檢控。

判罰屬近年最重

該公屋戶於本月八日在東區裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款4萬元。根據法例，若罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁6個月，據了解，同類型案件之中，今次判罰屬近年最重一次。



房屋署發言人續稱，會向有關住戶追回因資料不正確而少付的租金。根據2016年12月通過的新富戶政策，若公屋住戶擁有香港住宅物業，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離他們現居的公屋單位。

政策生效後2018年首三季逾3.2萬宗刪除戶籍

房委會於2017年10月收緊富戶政策，公屋戶為免被「叮走」，急急刪除戶藉，去年首三季合共更多達3.22萬宗刪除戶籍個案。

2018年10月一名公屋居民在填寫入息及資產申報表時，未有申報與他人聯權擁有住宅業權及其租金收入，被房屋署作出檢控及判處社會服務令，是新富戶政策生效後首宗違規判罰案例。